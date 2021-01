Após reclamações de equipes e pilotos da Fórmula 1 sobre a redução dos testes de pré-temporada de 2021, foi chegado a um acordo que confirma a sessão para apenas três dias, com realização no Bahrein entre 12 e 14 de março.

A expectativa original era de que os testes acontecessem em Barcelona entre 02 e 04 de março, mas assim que ficou claro que o adiamento da Austrália era inevitável, com o Bahrein tornando-se a abertura da temporada, faria mais sentido em termos logísticos trocar a sede.

Evitar Barcelona garante um bom clima para a sessão, além de evitar restrições contra a Covid que possam estar em vigor no país europeu. E com o adiamento do GP da Austrália, a temporada passa a começar com o GP do Bahrein em 28 de março.

Os testes serão realizados entre sexta e domingo, dois finais de semana antes da prova, com 11 dias livres entre a pré-temporada e o primeiro treino livre do ano.

A organização chegou a debater a possibilidade de colocar a pré-temporada uma semana antes do GP, na data em que seria realizada a prova na Austrália. Mas a proposta foi questionada após a FIA deixar claro que, para isso, seria necessária uma modificação no regulamento esportivo.

A maioria das equipes apoiava essa opção, por terem uma semana a mais de trabalho em cima do carro antes do envio, além de reduzir os gastos com acomodação. Mas a McLaren se opôs a ideia, pedindo a manutenção do intervalo regular para fazer uma extensa avaliação de sua nova unidade de potência. Foi apurado também que a F1 queria manter o intervalo de duas semanas.

Mesmo assim, a mudança tem um impacto positivo no calendário de construção dos carros. Caso a data original de Barcelona tivesse sido mantida, as equipes teriam que despachar seus carros em 28 de fevereiro. Agora, terão até 5 de março.

O único problema para as equipes é que agora elas terão que construir ambos os carros de corrida e um chassi extra para a mesma data. No modelo anterior, elas teriam uma semana a mais para entregar o segundo carro.

Essa é a primeira vez na era atual de testes restritos em que nenhuma equipe participará de uma sessão oficial em solo europeu antes da primeira corrida. Mas, caso optem, elas poderão se utilizar o chamado "dia de filmagem", que permite que o carro seja rodado por 100 quilômetros para a produção de material publicitário e de redes sociais.

Essa não é a primeira vez que o Bahrein recebe a pré-temporada da F1. A primeira foi em 2014, no ano de estreia dos motores turbo-híbridos. Mas, naquele ano, houve uma primeira sessão em Jerez.

A escolha do Bahrein cria desafios logísticos para as equipes, já que o local é distante da Espanha, palco tradicional da pré-temporada. Com isso, fica mais complicado o envio de peças entre a fábrica e a pista.

Mas as equipes devem se aproveitar da possibilidade de trabalhar já nas garagens do circuito nos dias entre a pré-temporada e a primeira corrida.

