Que a Fórmula 1 sempre foi um sucesso global, todos já sabemos. Mas é inegável que o sucesso de Drive to Survive e as mudanças introduzidas pela Liberty Media desde 2017 tornaram o esporte mais atrativo para novos públicos. Com isso, o interesse por outras histórias da categoria começam a crescer. E é neste sentido que um dos nomes mais importantes da história do esporte terá sua vez sob os holofotes: Bernie Ecclestone.

A revista americana Variety, uma das mais importantes do mundo do entretenimento, confirmou nesta terça-feira (29) que o ex-chefão da F1 ganhará uma série documental em oito episódios com previsão de lançamento para 2022 sobre sua vida e sua relação com o esporte.

"Lucky!" tem o comando de Manish Pandey, responsável pelo aclamado documentário "Senna", sobre o tricampeão brasileiro, vencedor de diversos prêmios ao redor do mundo. Pandey recebeu acesso exclusivo a Ecclestone e sua rotina, além de materiais de acervo em parceria com a F1.

Segundo a Variety, as gravações já foram realizadas, em meio ao lockdown realizado na Suíça durante a pandemia da Covid-19, e as entrevistas giram em torno de sua vida, o envolvimento com a F1 e seus anos à frente da categoria.

Pandey falou sobre o contato com Ecclestone e a "felicidade" em contar sua história.

"Bernie conseguiu refletir, não apenas sobre seus dias como um dos maiores empresários de todos os tempos do esporte, mas também sobre sua vida. Em seus 90 anos, ele viajou o mundo e conheceu todo mundo que é alguém e, mesmo assim, segue sendo uma pessoal pé no chão e imensamente divertido. É uma felicidade contar essa história extraordinária, na íntegra, pela primeira vez".

Já Ecclestone comentou que essa é a primeira vez em que confia em alguém para contar sua história.

"Essa é a primeira vez em que confiei em qualquer um para contar minha história e a história da Fórmula 1, e Manish é o único contador de histórias e diretor que acredito que possa trazer isso à tela".

"E ele não é apenas um grande contador de histórias, é também um grande fã. Ele vem assistindo a Fórmula 1 desde que aprendia a andar e seu conhecimento desse mundo e de seus envolvidos é quase enciclopédica, e sua paixão é quase insuperável".

Apesar de falar que essa é a primeira vez que permite alguém a contar sua história, Ecclestone já possui uma biografia, lançada em 2011. "Não sou um anjo", de Tom Bower, conta a história do ex-chefão da F1, mas, devido ao momento de seu lançamento, não fala sobre a saída de Bernie da categoria, quando passa o comando à Liberty Media.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, elogiou a decisão do lançamento da série.

"A Fórmula 1 é verdadeiramente um esporte global, com mais de 70 anos de história criados por Bernie, que tem uma parte fundamental de tornar o esporte o que ele é".

"Com meio bilhão de fãs pelo mundo e corridas en 23 países, o interesse e emoção ao redor da F1 é enorme e haverá muita expectativa por essa série, que levará o público em uma jornada pela vida de um dos personagens mais interessantes do esporte".

Além de "Senna", a companhia de Pandey, Jiva Maya, é responsável por outras produções do mundo do esporte a motor, como o documentário "Heroes", feito em conjunto com o Motorsport.TV. Pandey ainda possui um projeto em desenvolvimento sobre a Ferrari, mas ainda sem informações.

