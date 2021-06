O diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, afirmou que os comissários da FIA teriam investigado a rodada de Valtteri Bottas dentro dos boxes durante os treinos livres para o GP da Estíria, mesmo sem a reclamação pública da McLaren.

Bottas rodou sua Mercedes em seguida a uma parada para troca de pneus durante o TL2 no Red Bull Ring, após uma tentativa de sair em segunda marcha, um teste da equipe para ver se isso diminuiria a perda de tempo nos boxes.

O finlandês conseguiu evitar atingir pessoas ou objetos na rodada, e recebeu ajuda dos mecânicos da McLaren para virar o carro e voltar à pista. Mas Paul James, gerente da equipe britânica, rapidamente foi ao rádio falar com Masi, dizendo que aquilo era "absolutamente ridículo".

Masi concordou e disse que analisaria o caso, repassando a uma investigação dos comissários na sequência, o que rendeu uma punição de três posições no grid por pilotagem perigosa. Tanto Bottas quanto a Toto Wolff falaram que a penalização foi dura, e o chefe da Mercedes disse que a McLaren tratou o incidente como um "Armageddon".

Masi disse que nenhuma outra equipe reclamou do incidente além da McLaren, mas destacou que teria repassado o caso aos comissários mesmo que ninguém tivesse dito nada.

"Para ser justo, nestes tipos de situações, quando incidentes assim acontecem, vamos direto para a tela e colocamos o "sob investigação" ou "notado", independente do que seja, para informar a todos o que está acontecendo".

"Mas, para ser justo com esse incidente, mesmo que a McLaren não tivesse dito nada, eu teria pedido aos comissários para investigar do mesmo jeito".

Michael Masi, Race Director, FIA Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A penalização fez com que Bottas caísse de segundo para quinto no grid, mas o piloto da Mercedes se recuperou para terminar em terceiro no domingo.

A transmissão de mensagens entre as equipes e Masi é um dos novos elementos apresentados pela F1 desde o GP da Espanha, no início de junho. Mas Masi negou que os comissários possam ter sido influenciados pela mensagem da McLaren, revelando que eles não tem conhecimento do que é exibido.

"Os comissários não ouvem nenhuma dessas comunicações entre eu e as equipes. E eles também não têm acesso aos comentários das corridas também. Então eles não estavam cientes disso de modo algum".

