Na véspera do GP do México, a sanção aplica à Red Bull por ter ultrapassado o teto de gastos veio à tona: U$ 7 milhões de dólares de multa e uma redução de 10% no tempo de testes aerodinâmicos. Enquanto a penalidade divide opiniões, entre os que acham 'demais' e os que acreditam ser 'branda', uma figura conhecida da Fórmula 1 aparece como peça importante na negociação da punição: Bernie Ecclestone.

De acordo com o jornal italiano, Corriere della Sera, por conta do bom relacionamento de Ecclestone com Christian Horner e com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, a sentença veio após estes encontros 'triangulares' - com o ex-dono da Fórmula 1 sendo fundamental na decisão da punição.

Vale lembrar que Bernie Ecclestone esteve a frente da categoria por cerca de 40 anos (até a chegada da Liberty Media em 2017) e foi importante na eleição de Ben Sulayem. Sua esposa, a brasileira Fabiana Flosi, atualmente é vice-presidente da FIA, ou seja, Ecclestone nunca deixou de estar - mesmo que indiretamente - envolvido com o alto escalação da F1.

A penalização foi vista pelos rivais como 'branda', uma vez que Zak Brown, CEO da McLaren deixou claro, em carta enviada à FIA, que a quebra do teto orçamentário era "constituído como trapaça". O posicionamento do chefe da equipe britânica foi ecoado por outros líderes de equipe como Toto Wolff e até mesmo entre pilotos como Lewis Hamilton.

Enquanto por outro lado, Christian Horner entendeu que a parte esportiva foi 'pesada', podendo influenciar em até meio segundo por volta de desempenho nos resultados conquistados na pista em 2023.

