Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso está pronto para fazer sua primeira aparição usando as cores da sua nova equipe, a Aston Martin, na Fórmula 1 e isso vai acontecer no teste de pneus em Abu Dhabi.

O teste, que será realizado na terça-feira seguinte à última corrida da temporada, contará com dois carros por equipe. Os pilotos de corrida usarão os pneus Pirelli 2023 definitivos em um carro e os novatos pilotarão o outro.

Tradicionalmente, na corrida de Abu Dhabi, os pilotos que estão mudando de equipe para o ano seguinte ganham sua primeira experiência com suas novas marcas, assumindo que conseguiram negociar uma liberação de suas equipes anteriores. Muitas vezes, parte do arranjo é que eles apareçam em macacões neutros ou sem marca.

O chefe da AlphaTauri, Franz Tost, revelou no México que Nyck de Vries vai pilotar por sua equipe, enquanto Pierre Gasly deve fazer sua primeira aparição pela Alpine como parte do acordo maior que o liberou da base da Red Bull para 2023.

No entanto, Oscar Piastri ainda não foi liberado pela Alpine para pilotar pela McLaren. O chefe da equipe de Enstone, Otmar Szafnauer, destacou no México: “Acho que nossas equipes jurídicas estão discutindo isso agora. E eu não sei. Haverá mais na próxima semana, então me pergunte no Brasil.” Entende-se que Alonso teve que obter permissão para sua liberação da Alpine, sem envolvimento direto da Aston Martin, e que ele conseguiu fazê-lo.

Questionado pelo Motorsport.com se ele tinha cartas na mão que o ajudaram a ganhar essa liberação, o espanhol sorriu e disse: “Sempre estou no comando do meu próprio destino!”

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Espera-se que Alonso execute meio dia de testes de pneus em Abu Dhabi, com seu novo companheiro de equipe Lance Stroll fazendo a outra metade.

O espanhol poderá registrar mais quilometragem com o AMR22 nos testes de pneus da Pirelli em fevereiro, antes do lançamento do novo carro e da única sessão da pré-temporada oficial no Bahrein, uma semana antes da primeira corrida da temporada.

PÓDIO: Tudo sobre a BATALHA na altitude da CIDADE DO MÉXICO Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music