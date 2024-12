F1: Eddie Jordan revela diagnóstico de câncer "agressivo"

Eddie Jordan revelou que está enfrentando câncer de bexiga e próstata, que se espalhou pela coluna e pelve recentemente. O irlandês e ex-chefe de equipe de Fórmula 1 reduziu sua agenda para com a mídia e, inclusive, ele estava muito contido durante a apresentação de Adrian Newey na Aston Martin há alguns meses.

Jordan, que atua como empresário de Newey, ficou na parte de trás da sala durante a coletiva de imprensa, que marcou sua primeira aparição pública em meses. Aos 76 anos, ele falou sobre a doença pela primeira vez no podcast Formula For Success, ao lado do co-apresentador David Coulthard.

Jordan, que trabalhou no Bank of Ireland antes de entrar no automobilismo e comandou sua própria equipe entre 1991 e 2005, fez referência à lenda olímpica do ciclismo Sir Chris Hoy, que revelou em outubro ter câncer de próstata terminal e uma expectativa de vida entre dois a quatro anos.

"Já havíamos tocado no assunto nos programas, lá em março e abril, fui diagnosticado com câncer de bexiga e próstata, que depois se espalhou para a coluna e a pelve, então foi algo bem agressivo. Todos nós ouvimos falar do nosso querido amigo, Sir Chris Hoy, que é uma superestrela, e ele teve a coragem de falar sobre doenças como a minha, mas ele é um homem bem mais jovem".

"Mas essa é uma mensagem importante para todos: Não perca tempo, faça exames, porque na vida, você tem oportunidades. E há tantos conselhos médicos disponíveis e muitas coisas que você pode fazer para prolongar sua vida. Faça isso. Não seja bobo. Não seja tímido. Não é vergonhoso. Cuide do seu corpo, pessoal".

Jordan admitiu que passou por momentos difíceis desde o diagnóstico. "Foram dias bem sombrios, mas conseguimos superar, felizmente", disse ele.

O co-apresentador e ex-piloto de F1 Coulthard comentou: "EJ, palavras sábias. Você passou por essa experiência pessoal, e é bom ver você bem, considerando a quimioterapia. Tenho certeza de que isso não foi fácil e não é uma experiência agradável, mas é ótimo que você esteja compartilhando isso com todos os nossos ouvintes".

Jordan vendeu sua equipe de F1 para o Midland Group antes da temporada de 2006 e, desde então, migrou para a mídia, sendo atualmente parte da cobertura da F1 no Canal 4.

