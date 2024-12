Yuki Tsunoda está confiante que o carro da Red Bull de 2024, o qual correu nos testes de pós-temporada da Fórmula 1, em Abu Dhabi. O piloto japonês também descreveu o carro da RBR como "muito diferente" do que ele está acostumado, depois de um bom primeiro teste na terça-feira (10).

Tsunoda finalmente teve um teste adequado em um dos carros da Red Bull durante o teste de pneus Pirelli de pós-temporada em Abu Dhabi.

Embora os tempos de volta tenham sido irrelevantes devido aos diferentes programas de corrida que todos estavam fazendo, Yuki disse que nunca esteve tão feliz como quando deu a volta no RB20, que terminou em terceiro lugar na classificação dos construtores de 2024.

"Você pode sentir fisicamente por que o RB20 está lutando por um campeonato este ano, parece um carro muito diferente de pilotar", disse ele.

"Tivemos um dia muito proativo hoje, então estou muito feliz com isso. Ainda tenho que aprender muito, mas a equipe fez um ótimo trabalho ao preparar uma corrida tão boa hoje. Tem sido uma atmosfera muito agradável na garagem."

Tsunoda disse, antes da corrida, que esperava se adaptar bem às características do carro depois de testá-lo no simulador, o que se provou ser o caso.

"Eu sinto que o carro combina com o meu estilo de pilotagem e não tive muita dificuldade para me adaptar", acrescentou.

"Mesmo nas corridas longas, consegui correr de forma consistente hoje e pude sentir as limitações do carro, o que, se você não tiver confiança no carro, não conseguirá testar".

"Estou mais feliz do que nunca no momento, e garantir que a equipe tenha as informações necessárias em cada corrida foi a coisa mais importante a se fazer hoje".

Tsunoda espera que o feedback positivo do teste possa convencer os chefes da Red Bull a promovê-lo à equipe principal no ano que vem, caso a equipe opte por substituir Sergio Pérez.

Anteriormente, a equipe relutou em fazer isso devido a preocupações com o temperamento de Tsunoda e o nível de feedback técnico.

No entanto, foi interessante o fato de o chefe de desempenho, Ben Waterhouse, ter dito depois que ficou impressionado com a maneira como o piloto de 24 anos trabalhava.

"Tivemos Yuki em nosso carro pela primeira vez e Isack [Hadjar] pilotando o RB20 novamente após sua recente participação no TL1 no fim de semana da corrida", explicou.

"Concluímos com sucesso os itens de teste prioritários em ambos os carros, com os dois pilotos apresentando um desempenho de alto nível e entregando exatamente o que esperávamos deles".

"Yuki forneceu um excelente feedback sobre os vários testes realizados com os pneus Pirelli 2025, oferecendo uma visão valiosa sobre as mudanças de pneus que a Pirelli introduzirá no próximo ano, enquanto Isack fez um ótimo trabalho e concluiu com sucesso todos os testes aerodinâmicos processuais pela manhã, antes de realizar corridas longas e curtas, avaliando uma série de itens de teste à tarde".

