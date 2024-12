Sergio Pérez teve uma temporada completamente decepcionante na Fórmula 1, porém, há mais uma questão que o mexicano precisa se preocupar: ele foi o piloto que mais deu prejuízo à equipe com batidas e problemas no carro.

O top 3 fica completo com o nome de Alexander Albon, da Williams, e George Russell, da Mercedes. Cada um desses pilotos causou danos aos seus carros na casa ou próximo de 3 milhões de euros.

A temporada teve Max Verstappen conquistando seu quarto título mundial antecipadamente. O piloto causou um prejuízo de 714 mil euros, cerca de R$4,5 milhões, à Red Bull, se colocando em 15° na tabela. Em comparação, seu rival principal, Lando Norris, ficou em 18°, no valor de 330 mil, R$2,1 milhões.

O nome de Oliver Bearman foi incluído na lista, pois o piloto teve uma batida no TL3 do Azerbaijão pela Haas. No caso, ele acabou danificando a suspensão do carro de Kevin Magnussen, quando o piloto estava suspenso após atingir o máximo de pontos em sua superlicença.

É curioso notarmos o nome de Pierre Gasly, que conseguiu um feito histórico: o piloto não teve nenhuma batida expressiva ou causou qualquer dano e prejuízo à Alpine ao longo de toda a temporada. Desta maneira, ele é o único piloto que não precisou de trocas em seu desafiante.

Confira a seguir o prejuízo que cada piloto deu às equipes

*Os valores a seguir são aproximações com a realidade, baseado nas batidas e danos causados pelos pilotos

PILOTO VALOR EM EUROS VALOR EM REAIS Sergio Pérez 3.810 milhões de euros R$24,2 milhões Alexander Albon 3.660 milhões de euros R$23,1 milhões George Russell 2.610 milhões de euros R$16,5 milhões Logan Sargeant 2.360 milhões de euros R$14,9 milhões Carlos Sainz Jr. 2.260 milhões de euros R$14,3 milhões Franco Colapinto 2.190 milhões de euros R$13,8 milhões Yuki Tsunoda 1.690 milhões de euros R$10,7 milhões Fernando Alonso 1.540 milhões de euros R$9,7 milhões Lance Stroll 1.480 milhões de euros R$9,3 milhões Zhou Guanyu 1.110 milhões de euros R$7 milhões Kevin Magnussen 1.020 milhões de euros R$6,4 milhões Daniel Ricciardo 957.925 mil euros R$6,2 milhões Charles Leclerc 946.167 mil euros R$5,9 milhões Esteban Ocon 787.819 mil euros R$4,9 milhões Max Verstappen 714.005 mil euros R$4,5 milhões Oscar Piastri 450.742 mil euros R$2,8 milhões Nico Hulkenberg 372.352 mil euros R$2,3 milhões Lando Norris 330.805 mil euros R$2,1 milhões Oliver Bearman 325.318 mil euros R$2 milhões Lewis Hamilton 250.848 mil euros R$1,5 milhões Valtteri Bottas 97.897 mil euros R$610 mil Liam Lawson 97.897 mil euros R$610 mil Pierre Gasly 0 euros 0 reais

