26 anos é muito tempo, mas talvez não tão longo quanto era na virada do século e na revolução tecnológica. É assim que o mundo era na última vez em que a McLaren foi campeã de construtores, ou seja, é assim que a vida mudou entre o título de 1998 e o título de 2024.

Para começar, a própria Fórmula 1, além dos carros, pilotos e equipes que compunham o grid, era muito diferente. Por exemplo, em 1998, o piloto mais bem-sucedido da história era Juan Manuel Fangio, com cinco títulos, e os dois pilotos que agora têm sete, Michael Schumacher e Lewis Hamilton, na época tinham apenas dois e nenhum.

Já Hamilton, em 1998, tinha 13 anos de idade, mesmo ano que Ron Dennis, chefe de equipe da McLaren, o inscreveu no programa de jovens pilotos da equipe de Woking.

Oito dos pilotos que correram em 2024 não eram nascidos em 1998, metade dos que eram nascidos ainda não tinha começado a correr e alguns deles ainda nem estavam andando. As temporadas da F1 costumavam ter 16 corridas (agora mais oito, 24), e a McLaren foi coroada em 1º de novembro, enquanto agora o campeonato terminou dia 8 de dezembro.

Em outros esportes, Rafa Nadal, Novak Djokovic ou Roger Federer ainda não tinham vencido um Grand Slam no tênis, o Brasil ainda era tetra, e o Real Madrid tinha acabado de ganhar sua sétima Liga dos Campeões (agora são 15).

Também em 1998, o Arsenal, na primeira temporada de Arsene Wenger, venceu a Premier League, Pete Sampras venceu Wimbledon e Carlos Moyá venceu Roland Garros em uma final espanhola contra Alex Corretja.

Mas, em geral, o mundo era muito diferente. Por exemplo, durante boa parte da temporada ainda não existia o Google, que foi criado e lançou seu primeiro mecanismo de busca em setembro de 1998.

Os telefones celulares eram completamente diferentes, sem emojis, e os primeiros serviços de ringtone para download estavam sendo criados. Obviamente, não havia redes sociais e não era possível tirar fotos ou fazer vídeos com o celular.

No cinema, 1998 foi o ano de Titanic, que ganhou 11 prêmios (incluindo Melhor Filme e Melhor Canção Original com My Heart Will Go On, de Céline Dion) no Oscar, igualando o recorde de 11 prêmios de Ben-Hur desde 1959. Na televisão, Friends estava em sua quinta temporada. A música número 1 nas paradas do Reino Unido foi Believe, da Cher

E se os pilotos modernos podem passar horas jogando PS5, Xbox Series e Nintendo Switch, havia apenas o Play Station 1, com o Fórmula 1 98 ainda não havia sido lançado.

Keke Rosberg com Mika Hakkinen, McLaren

