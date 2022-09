Carregar reprodutor de áudio

Nyck de Vries, eleito como piloto do dia no GP da Itália de Fórmula 1, após cruzar a linha em Monza na 9ª colocação, diz que está grato por "sua entrevista de emprego" neste fim de semana, à medida que as perguntas sobre seu futuro na categoria se intensificam.

De Vries foi chamado para substituir Alex Albon na Williams pelo restante do fim de semana de Monza no sábado, quando o tailandês precisou passar por uma cirurgia devido a uma apendicite.

O ex-campeão da Fórmula E se classificou em 13º – embora tenha começado em oitavo devido a penalidades no grid – e terminou sua corrida de estreia na F1 em nono, apesar de receber uma repreensão por pilotagem irregular sob o carro de segurança.

Com o futuro de Nicholas Latifi na Williams incerto e vários outros assentos disponíveis na F1 para 2023, a forte estreia de de Vries veio na hora certa.

Questionado se achava que o GP da Itália era uma espécie de audição para ele em relação a ganhar um assento em tempo integral em 2023, o reserva da Mercedes disse: “Quero dizer, sempre que você estiver no carro, espera-se que faça um bom trabalho.

"Sempre que você tem a chance de pilotar um carro de Fórmula 1, é uma espécie de entrevista de emprego e uma audição.

"Você precisa aproveitar essas oportunidades, mas também precisa usá-las com sensatez, porque sempre há uma troca entre fazer muito e pouco.

"Mas estou grato por ter funcionado bem e jogado em nossas mãos. Conquistámos alguns pontos e foi uma grande exibição. E ninguém pode tirar isso de nós."

Jost Capito, CEO, Williams Racing, Nyck de Vries, Williams Racing, celebrate after the latter secures points on his F1 race debut Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

No sábado em Monza, Lewis Hamilton disse que De Vries merecia um lugar na F1.

Questionado pelo Motorsport.com se concordava com os comentários do heptacampeão mundial, o holandês acrescentou: "Sabe, sinto que não estaria neste grid [se não merecesse] e acho que neste fim de semana consegui um bom desempenho.

"Mas sempre esperamos que façamos um bom trabalho e não cabe a mim decidir qualquer line-up de pilotos.

"Este mundo é muito volátil e não é apenas mérito. Então, está fora do meu controle.

"Mas isso ninguém pode tirar de mim, então, independentemente do futuro, esteja eu aqui ou não, posso olhar para trás com orgulho de uma estreia e um primeiro momento na Fórmula 1. Gostei."

