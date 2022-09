Carregar reprodutor de áudio

A Williams emitiu um comunicado nesta segunda-feira revelando que Alex Albon teve uma complicação anestésica após a cirurgia de apêndice realizada neste sábado e sofreu uma insuficiência respiratória.

O piloto tailandês precisou ser entubado e internado na UTI. No entanto, ele teve um excelente progresso ao longo da noite e foi retirado da ventilação mecânica e hoje foi transferido para uma ala geral devendo ter alta nesta terça-feira. Segundo a equipe, o foco é a preparação para o retorno no GP de Singapura.

Confira o comunicado da Williams na íntegra:

"Após o diagnóstico de apendicite de Alex Albon na manhã de sábado, 10 de setembro, ele foi internado no hospital San Gerardo para tratamento. Ele foi submetido a uma cirurgia laparoscópica bem-sucedida na hora do almoço de sábado. Após a cirurgia, Alex sofreu complicações anestésicas inesperadas no pós-operatório que levaram à insuficiência respiratória, uma complicação conhecida, mas incomum. Ele foi reintubado e transferido para a terapia intensiva para suporte. Ele fez um excelente progresso durante a noite e foi removido da ventilação mecânica ontem de manhã. Ele agora foi transferido para uma enfermaria geral e deve voltar para casa amanhã. Não houve outras complicações. O foco total de Alex está na recuperação e preparação antes do GP de Cingapura no final deste mês. Alex gostaria de agradecer o excelente atendimento e apoio que recebeu, incluindo das equipes de enfermagem, anestesia e UTI em Osperdale San Gerardo - ASST Monza, a equipe médica da FIA, seu treinador de desempenho Patrick Harding, a equipe Williams Racing e o Dr. Bennett da HINTSA Performance."

