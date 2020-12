A Haas reafirmou que terá o piloto Nikita Mazepin como titular na próxima temporada da Fórmula 1. O comunicado do time norte-americano vem em meio a rumores de uma possível dispensa do russo após o competidor se envolver em um polêmico incidente no qual se registrou em um vídeo no qual passa a mão no seio de uma mulher. A manifestação da escuderia esfria especulações sobre a presença do brasileiro Pietro Fittipaldi no grid de 2021.

"A Haas gostaria de reafirmar que Nikita Mazepin e Mick Schumacher formarão sua linha de pilotos para o campeonato mundial de F1 de 2021", informou a equipe dos Estados Unidos nesta quarta-feira.

"Conforme declaração anterior da equipe sobre as ações de Nikita Mazepin, este assunto já foi tratado internamente e nenhum comentário adicional será feito", completou o time, sem entrar em detalhes sobre as medidas adotadas em relação ao piloto russo.

Mazepin foi amplamente criticado pelo incidente e não participou dos testes de pós-temporada da F1 2020 em Abu Dhabi, ao contrário de Schumacher, que esteve presente na atividade de Yas Marina normalmente.

A ausência do russo no evento e a falta de manifestações da equipe em relação às medidas adotadas em relação ao caso, bem como rumores de redes sociais, geraram especulações de que o contrato do piloto poderia ser rescindido, até por pressões de patrocinadores.

Por isso, o nome de Fittipaldi, que correu os últimos dois GPs de 2020 como substituto do francês Romain Grosjean, que se acidentou na prova do Bahrein, surgiu como uma opção para a Haas.

Entretanto, a equipe fez questão de desmentir quaisquer rumores e reafirmou Mazepin para o próximo campeonato. Além disso, sabe-se que o pai do piloto, o empresário russo Dmitry Mazepin, injeta investimento no time dos Estados Unidos.

