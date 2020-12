A McLaren trouxe vários jovens pilotos para a F1 por meio de seu programa júnior, incluindo o heptacampeão mundial Lewis Hamilton e o atual piloto da equipe, Lando Norris.

Depois que Sergio Sette Camara saiu no início deste ano para se juntar à Red Bull como piloto reserva, nenhum outro piloto figura no programa de jovens talentos da McLaren.

Mas o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, sentiu que a abordagem de ter menos pilotos jovens era o melhor para a equipe, acreditando que a contratação de Daniel Ricciardo para 2021 provou que sempre haveria interesse de pilotos de fora.

“Temos uma filosofia diferente”, disse Brown.

“Acho que você se depara com o problema que os outros têm, onde eles têm muitos pilotos e começam a tentar colocá-los em outras equipes, ou eles não têm um assento disponível quando o piloto está pronto.”

“A McLaren, especialmente com nosso progresso recente, sempre será uma equipe pela qual a maioria dos pilotos tem grande desejo de guiar, especialmente à medida que continuamos a progredir.”

“Lando é muito jovem. Estamos apenas começando com Daniel, então, se tivermos um piloto batendo em nossa porta em um ou dois anos, não teremos espaço para eles.”

“Acho que somos mais estratégicos, como fomos com Lando, o encontramos cedo, como fomos com Stoffel [Vandoorne] - infelizmente não deu certo. Funcionou com Lewis, e apenas escolhemos alguns quando vimos que eles poderiam amadurecer em um momento em que poderíamos ter um assento disponível.”

A abordagem da McLaren contrasta com a da Red Bull e da Ferrari, que têm vários jovens pilotos como parte de seus programas, mas muitas vezes lutam para encontrar vagas para eles.

Brown disse que embora não houvesse ninguém atualmente representando o programa de jovens pilotos da McLaren, o chefe da equipe de F1 Andreas Seidl e o diretor de corridas Andrea Stella estavam de olho naqueles que estão subindo nas categorias de juniores.

"Embora seja ótimo que a Red Bull tenha encontrado Max, eles usaram muito talento para chegar lá, e com muito custo", disse Brown.

“É melhor sermos bem direcionados. Acho que, neste momento, estamos prestando atenção ao que está acontecendo nas fórmulas juniores. Não temos ninguém realmente em um programa júnior neste momento, porque acho que não teríamos realmente um lar para eles.”

“Mas Andreas [Seidl]e Andrea [Stella] prestam muita atenção às fórmulas juniores, e em mais um ou dois anos veremos quem está lá.”

