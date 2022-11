Carregar reprodutor de áudio

Nos últimos dias Fernando Alonso causou grande polêmica, ao comparar os títulos da Fórmula 1 recém conquistados por Max Verstappen com os de Lewis Hamilton, alegando que as conquistas do piloto da Red Bull não foram competindo contra seus companheiros de equipe.

"Tenho muito respeito por Lewis, mas ainda é muito diferente quando se ganha sete títulos mundiais e você só teve que lutar contra seu companheiro de equipe”, disse Alonso. “Acho que um título assim tem menos valor do que alguém que teve menos títulos mas tendo que lutar contra outros pilotos com um material igual ou melhor em mãos".

A declaração fez explodir as redes sociais, incluindo a do próprio Hamilton, que ‘respondeu’ com uma foto em que os dois dividiam um pódio, com o inglês no topo mais alto.

Bicampeão mundial de F1, Emerson Fittipaldi vê sua conquista completar 50 anos em 2022 e terá merecida homenagem durante o fim de semana do GP de São Paulo em Interlagos. Antes disso, o piloto brasileiro falou ao site de apostas Vegas Insider sobre este assunto, concordando com a teoria do espanhol.

"É muito difícil de analisar, mas o ponto que Fernando (Alonso) mencionou tem mérito porque agora é extremamente competitivo. Muito mais do que quando Lewis estava ganhando o campeonato, foi contra seu companheiro de equipe."

"Agora, você tem Max que corre contra muitas pessoas diferentes. Se você pensar bem, sim, Fernando está certo."

"O nível, a diferença entre os cinco primeiros carros em qualquer classificação este ano está muito perto. Muito mais perto do que quando Lewis e Nico ou Lewis e Bottas estavam lá. Eles eram bastante superiores ao pelotão. Agora o pelotão está muito próximo. Eu gosto agora", completou.

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #203 – Sem ‘pachequismo’: qual real valor do GP no Brasil?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: