Carregar reprodutor de áudio

Sem vaga para a próxima temporada, Nicholas Latifi deixou claro que só consideraria um papel de reserva na Fórmula 1 se isso lhe oferecesse um caminho "realista" de volta a uma vaga como titular no grid, enquanto avalia suas opções para 2023.

O canadense tem duas corridas restantes com a Williams antes de encerrar seu período de três anos na equipe após o anúncio da separação em setembro. Latifi sempre sustentou que está aberto a várias opções no próximo ano, mas está fortemente ligado a uma possível mudança para a Indy.

2023 será o primeiro ano desde 2018 em que o canadense não terá algum tipo de envolvimento com uma equipe de F1, ele trabalhou anteriormente com a Force India em 2018 como piloto de testes antes de se juntar à Williams em uma função de desenvolvimento para 2019, precedendo sua graduação com a equipe no ano seguinte.

Falando no podcast oficial da Fórmula 1, o Beyond the Grid, Latifi disse que, se ele considerasse um papel de reserva na F1, precisaria ter um caminho realista de volta a uma vaga como titular – algo que ele não achava possível.

“Acho que a única maneira de considerar um papel de terceiro piloto é se eu visse uma maneira realista de retornar ao grid na Fórmula 1, o que, falando honestamente e sem rodeios, não vejo ser o caso”, disse Latifi. "Obviamente, Alex [Albon] fez isso no ano passado, então mostra que é possível. Acho que ele estava em uma situação diferente com a Red Bull.

“Particularmente, ser um piloto reserva sem um caminho claro de retorno, não é algo que eu gostaria de fazer, porque não é o que vejo como minha carreira de longo prazo."

Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Ao mesmo tempo, se eu não conseguir encontrar algo que seja adequado para mim no próximo ano, isso pode significar tirar um ano de folga para potencialmente montar algo melhor para o ano seguinte, todas as opções ainda estão em aberto”.

Latifi está conversando com equipes de várias categorias sobre um potencial programa de corridas para 2023, mas ele reconheceu que entrar na IndyCar é o "caminho mais óbvio" a ser seguido. O canadense disse que a série americana de monopostos foi a que ele mais gostou de assistir fora da F1, acreditando que oferecia "corridas muito emocionantes e competitivas".

Se a mudança para a Indy acontecer, o piloto confirmou que procuraria fazer um programa completo que incluísse corridas ovais, apesar de notar os riscos adicionais envolvidos.

"Se eu for para a IndyCar, gostaria de fazer as ovais", disse Latifi. "Eu não gostaria de me tirar de pontos potenciais no campeonato. Especialmente se eu for fazer isso por vários anos. A essa altura, você está em posição de lutar por pódios, vitórias e campeonatos e ainda está em desvantagem por algumas corridas caso não corra nas ovais.

"Eu tenho a opinião de que eles são muito perigosos e inseguros. Nos últimos anos, menos, mas é definitivamente algo que eu gostaria de fazer. Acho que há apenas quatro corridas agora onde há ovais, mas definitivamente quero participar de todas as corridas."

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: