Em meio ao início da temporada 2022 da Fórmula 1, a Red Bull vive um momento dramático após abandonar em 50% das oportunidades após a disputa de três GPs neste ano. Enquanto isso, a Ferrari 'sobra' e abre uma grande vantagem na tabela, tanto de construtores quanto de pilotos.

Entretanto, um bicampeão mundial da F1 ainda vê chances de a equipe austríaca desafiar o time de Maranello neste campeonato: trata-se do brasileiro Emerson Fittipaldi, vencedor das temporadas 1972 e 1974.

“Eles são a equipe para desafiar Charles Leclerc e Carlos Sainz. Não há dúvida sobre isso”, disse o ex-piloto em conversa com o VegasInsider. Porém, neste momento, Leclerc está bem à frente de Max Verstappen na classificação.

Enquanto o monegasco da Ferrari soma 71 pontos, tendo vencido os GPs de Bahrein e Austrália e chegado em segundo na Arábia Saudita, o holandês da Red Bull tem 'apenas' 25 unidades, tendo vencido em Jeddah, mas abandonado em Sakhir e Melbourne.

No campeonato de construtores, a diferença entre Ferrari e Red Bull também é grande. Leclerc e Sainz, seu companheiro espanhol, já somaram 104 pontos, enquanto Max Verstappen e Sergio Pérez, seu parceiro mexicano, têm 55.

Para piorar a situação da organização austríaca, a Ferrari é apontada como favorita para a próxima etapa da temporada, o GP da Emilia Romagna, disputado no próximo fim de semana na pista italiana de Ímola.

De todo modo, Fittipaldi crê que a Red Bull vai resolver os problemas de confiabilidade na unidade de potência de Verstappen, na qual duas falhas na bomba de combustível levaram aos abandonos do holandês no Bahrein e na Austrália.

“Ele (Verstappen) será um desafio. Sempre. Você não pode simplesmente ignorá-lo”, disse Fittipaldi sobre o atual campeão da Fórmula 1, que defende o título neste ano de 2022.

Qual o tamanho do favoritismo de Leclerc após o começo da F1 2022?

