Lewis Hamilton foi o grande nome do GP da Grã-Bretanha deste domingo (07). O heptacampeão voltou a ganhar uma prova da F1 após três anos e cruzou a linha de chegada em primeiro pela nona vez em Silverstone, quebrando o recorde do maior número de vitórias de um piloto em uma mesma corrida.

Bastante emocionado com o resultado, Hamilton falou sobre o seu esforço que tem aplicado nas últimas temporadas e dedicou a vitória à da Mercedes, destacando que ama a equipe.

“Não consigo parar de chorar! Desde 2021, eu simplesmente me levanto todos os dias tentando lutar, treinar, colocar minha cabeça no trabalho e me dedicar o máximo que posso com esse time incrível. E esta é a minha última corrida aqui no Grande Prêmio da Inglaterra com a Mercedes, então eu queria muito ganhar isso para eles porque os amo", declarou.

"Aprecio muito todo o trabalho duro que eles têm feito todos esses anos. Serei eternamente grato a todos desta equipe, a todos na Mercedes e a todos os nossos parceiros e a todos esses fãs incríveis. Pude ver vocês volta a volta enquanto eu estava pilotando. Não há melhor sensação que terminar na frente aqui", acrescentou.

Hamilton falou das dificuldades que vem enfrentando nos últimos anos para se manter em alto nível e valorizou o apoio que tem recebido da Mercedes e de seus fãs.

“É tão difícil, acho que para qualquer um. Mas acho que o importante é como você continua a subir nisso, e você precisa cavar fundo, mesmo quando sente que está no fundo do poço. Definitivamente houve dias entre 2021 e hoje em que eu senti que não era bom o suficiente ou que não voltaria para onde estou hoje", afirmou.

"Mas o importante é que tenho ótimas pessoas ao meu redor que continuam me apoiando. Minha equipe, toda vez que eu apareço e os vejo se esforçando, isso realmente me encoraja a fazer a mesma coisa e, fora isso, meus fãs quando os vejo ao redor do mundo, eles têm me apoiado muito. Então, um grande obrigado a todos na fábrica. Todos aqui, eu amo vocês. E Deus abençoe vocês", concluiu o heptacampeão.

