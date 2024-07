Sebastian Vettel foi até as redes sociais para parabenizar Lewis Hamilton pela vitória conquistada no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, neste domingo.

Pelas redes sociais, Vettel postou uma mensagem ao heptacampeão mundial dizendo: "Goat, parabéns Lewis".

Lewis Hamilton, que largou em segundo lugar, aproveitou as condições 'malucas' da pista em Silverstone, o momento de parada certa para retornar aos pneus slicks e voltou a vencer desde 2021, no GP de Jeddah.

Com a vitória, o britânico quebra uma seca de mais de 900 dias sem triunfos, soma a 104ª conquista e ultrapassa Michael Schumacher com o maior número de vitórias em uma única pista, 9.

Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, encerrou sua carreira na Fórmula 1 em 2022, usando as cores da Aston Martin - depois de ter passado por equipes como Red Bull e Ferrari. Recentemente, o alemão esteve de volta ao grid, ao fazer uma homenagem para Ayrton Senna em Ímola.

