George Russell não gostou nem um pouco das decisões da direção de prova no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, que consagrou Max Verstappen como o campeão da temporada. No fim da corrida, seu companheiro de Williams Nicholas Latifi bateu e isso acionou o safety car, com cinco voltas para o final.

Como de costume, o carro de segurança deveria deixar os retardatários passarem para reorganizar o pelotão, mas os comissários não fizeram isso em um primeiro momento. Na abertura da última volta, deram autorização para que eles ultrapassassem o veículo e o piloto da Red Bull, que vinha atrás desse pelotão, colou em Lewis Hamilton.

"ISSO É INACEITÁVEL!!!!

Max é um piloto absolutamente fantástico que teve uma temporada incrível e eu não tenho nada além de um grande respeito por ele, mas o que aconteceu é absolutamente inaceitável. Eu não acredito no que acabamos de ver."

As críticas de Russell provavelmente se devem à postura da direção de prova, mais uma vez com decisões inconsistentes, e não por discordar do procedimento padrão de reagrupar o grupo de carros.

Vale lembrar que o britânico já tem contrato assinado com a Mercedes para 2022, como companheiro de Hamilton, e tem forte ligação com a escuderia mesmo antes disso.

