Em meio a um desejo da Fórmula 1 por uma pegada mais verde, a P1 Fuels, empresa que fornece combustível carbono neutro para os carros históricos de Sebastian Vettel e que tem uma forte parceria com o tetracampeão, negocia com equipes do grid sobre parcerias futuras.

A tecnologia da P1 ganhou atenção no GP da Grã-Bretanha do ano passado, quando Vettel realizou uma demonstração com a Williams de Nigel Mansell de 1992 usando combustível não-fóssil.

À época, Vettel disse que uma das motivações por trás da exibição era provar ser possível a manutenção dos motores de combustão interna, tanto do passado quanto do presente, mas de forma mais sustentável.

"Estou usando combustíveis carbono neutro para demonstrar que ainda podemos manter nossa história e herança no esporte a motor, mas de forma mais responsável", disse Vettel em 2022.

A P1 Fuels acredita que exibir sua tecnologia no esporte a motor pode acelerar a penetração de seus produtos no mercado mais amplo, com a companhia já sendo a fornecedora exclusiva do Mundial de Rally.

Agora, o cofundador e COO da F1, Benjamin Pochammer, revelou que começou a negociar com algumas equipes da F1 para avaliar potenciais parcerias futuras, com o Mundial adotando combustíveis sustentáveis a partir de 2026.

E enquanto a F1 trabalha exclusivamente com a Aramco pelo desenvolvimento do regulamento dos combustíveis de 2026, a P1 diz que as discussões com as equipes já estão em andamento, para ver como poderia se envolver.

"Estamos nos conhecendo", disse Pochammer ao Motorsport.com durante a etapa de Portugal do WRC. "Não há licitação na F1 agora porque a Aramco é a única. Mas, na F1, todos podem correr com combustíveis de empresas diferentes. Então temos algumas marcas que já trabalham com equipes e que querem testar nossos produtos".

Pochammer não quis revelar quais empresas e equipes está conversando, mas disse ser uma possibilidade "incrível", que pode aumentar a visibilidade dos produtos da P1.

Relacionamento com Vettel

Enquanto a ligação com Vettel tem sido importante em aumentar o reconhecimento dos produtos da P1, Pochammer disse que o relacionamento é totalmente informal, causada simplesmente pelo desejo do alemão em fazer sua parte na campanha.

"Em 2015, ele disse 'eu preciso fazer alguma coisa sobre o clima, e quero correr'. Então havia uma ideia. Levou alguns anos, e agora mostramos que isso funciona em todos os motores. O regulamento está aí e o mundo está olhando para isso".

"Vettel ama o que a P1 está fazendo. Ele não é um embaixador oficial ou nada do tipo. Ele usa, e independente de onde ele vai, ele diz: 'Ok, eu guio seu carro, mas só com P1'. Amamos isso. Vettel realmente se interessa por isso. Ele não faz isso por qualquer outro motivo que não seja fazer a diferença".

