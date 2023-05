A Fórmula 1 vive de rivalidades, e uma das mais lembradas da história do esporte é a de Ayrton Senna e Alain Prost iniciada em 1988, quando ambos corriam pela McLaren. O brasileiro e o francês protagonizaram um dos duelos mais épicos da história, incluindo momentos polêmicos em Suzuka nas definições de títulos.

Apesar dessa batalha não se assemelhar muito com o que vemos atualmente no esporte, o pai de um dos pilotos de maior relevância do grid atual comparou essa disputa com a que vive seu filho. Se trata de Antonio Pérez Garibay, pai de Sergio Pérez, dizendo que a disputa com Max Verstappen se assemelha com a do fim dos anos 1980.

Para o mexicano, a briga entre seu filho e o holandês rende uma curiosa comparação: "Lembra quando a McLaren tinha Senna e Prost. É o mesmo, hoje estamos vendo isso de novo, são dois tigres na mesma jaula. Os dois pensam igual, comem o mesmo, inclusive tentam tirar a volta mais rápida um do outro".

"Na classificação ambos querem a pole, os dois querem liderar os treinos livres", disse Pérez ao jornal Esto. "Max tem muita vantagem, mas Checo agora consegue ir no mesmo ritmo, com apenas uns milésimos separando os dois a favor de Max, mas em circuitos difíceis, eles têm o mesmo ritmo".

O deputado de 63 anos e pai do piloto tem consciência do que o filho vive: "Todas as manhãs ele sabe que está em uma equipe que lidera, e que o segundo colocado é o primeiro perdedor. Hoje vejo um Checo Pérez diferente, a forma na qual ele fala, caminha e olha mudou".

"Noto isso como pai, quando falo com ele e me responde 'não não chefe, lembre-se que sou o número um', e eu respondo 'não se confunda'. Antes, terminar em décimo era maravilhoso, mas se Checo tivesse essa oportunidade [com a Red Bull] desde o começo como outros jovens pilotos, já seria campeão do mundo, não teria dúvidas".

"Acredito que todos veremos Checo Pérez pelos próximos dez anos e, desde já, o vejo como campeão mundial".

