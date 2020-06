F1 encara "novo normal" com reabertura das fábricas das equipes

Com o fim do período de fechamento das fábricas e a proximidade do retorno da Fórmula 1 com o GP da Áustria, marcado para 05 de junho, as equipes começam a reabrir suas fábricas e reiniciar os trabalhos, em preparativo para a maratona que enfrentarão em junho e julho.

Mas enquanto os funcionários no Reino Unido, Itália e Suíça começam a voltar ao ritmo de trabalho, eles podem esperar uma rotina muito diferente no trabalho, para evitar ao máximo um contágio por Covid-19 nas fábricas.

Um exemplo claro dessa nova realidade é a AlphaTauri, que reabriu as portas na segunda, após o retorno dos trabalhos na área de produção na semana passada.

Em um lugar onde antes a prioridade era a performance do carro, agora o primeiro pensamento na cabeça de todos é a segurança dos funcionários - e novos procedimentos foram implementados, começando logo na chegada dos funcionários.

O primeiro sinal das mudanças está no lado de fora da fábrica, com placas dizendo: "Eu respeito o distanciamento".

Essas restrições de distianciamento social significam que apenas um número limitado de funcionários podem trabalhar simultaneamente, com os departamentos trabalhando com até metade da capacidade no momento.

As equipes também dividem os turnos para tentar minimizar o cruzamento de funcionários, com os departamentos ficando o mais isolados possível - com portas e escadas designadas para minimizar o risco de contaminação cruzada de diferentes grupos de funcionários.

Quem estiver trabalhando na fábrica deve usar máscaras o tempo todo e, mesmo antes de sair de casa, eles precisa checar a própria temperatura. Caso apresente quadro febril, já deve ficar em casa.

Na chegada à fábrica, todos os funcionários devem ir a um local para fazer um teste sob a supervisão de um médico para saber se possuem anticorpos da Covid.

Se o teste der negativo, o funcionário poderá começar o trabalho. Porém, se o teste der positivo, o funcionário fará mais um teste para saber se ainda está infectado. Dependendo do resultado, o funcionário poderá ter que cumprir um isolamento de 14 dias.

Quando estiver liberado para trabalhar, eles passam por mais uma checagem de temperatura, usando tecnologia de ponta.

A fábrica foi equipada de ponta a ponta com álcool gel e telas de acrílico para minimizar o risco de disseminação do vírus, com as mesas e ambientes de trabalho sendo mais espalhados para manter o distanciamento.

Os procedimentos e medidas de segurança ficarão em vigor até que a situação da pandemia melhore consideravelmente, e isso não deve acontecer antes de boa parte da temporada ter transcorrido.

Essas precauções extras só adicionam às dores de cabeça que todas as equipes estão enfrentando, ao encontrar um novo normal para a vida, além do tradicional desafio de produzir o melhor carro possível.

Como disse o diretor técnico da AlphaTauri, Jody Egginton, na semana passada: "No momento há muitos cenários na minha cabeça, e quando voltarmos ao trabalho, vou colocá-los em prática".

"Em termos do que pretendemos fazer, as áreas do carro que queremos trabalhar, assim como as outras equipes, vamos continuar trabalhando nisso - a questão é minimizar potenciais atrasos devido à essa situação do fechamento estendido".

Serology test at Scuderia Alpha Tauri HQ Photo by: Scuderia Alpha Tauri

GALERIA: Os carros da AlphaTauri, ex-Toro Rosso, na Fórmula 1

Galeria Lista 2006: SRT1 1 / 16 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Pilotos: Vitantonio Liuzzi e Scott Speed 2007: SRT2 2 / 16 Foto de: XPB Images Pilotos: Vitantonio Liuzzi, Scott Speed e Sebastian Vettel 2008: STR2B e STR3 3 / 16 Foto de: XPB Images Pilotos: Sébastien Bourdais e Sebastian Vettel 2009: SRT4 4 / 16 Foto de: XPB Images Pilotos: Sébastien Bourdais, Jaime Alguersuari e Sébastien Buemi 2010: STR5 5 / 16 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Pilotos: Sébastien Buemi e Jaime Alguersuari 2011: STR6 6 / 16 Foto de: XPB Images Pilotos: Sébastien Buemi e Jaime Alguersuari 2012: SRT7 7 / 16 Foto de: LAT Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Jean-Éric Vergne 2013: STR8 8 / 16 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Jean-Éric Vergne 2014: SRT9 9 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Jean-Éric Vergne e Danill Kvyat 2015: STR10 10 / 16 Foto de: Carlos Herrera de los Santos Pilotos: Max Verstappen e Carlos Sainz Jr. 2016: STR11 11 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. e Daniil Kvyat 2017: STR12 12 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Carlos Sainz Jr. e Brendon Hartley 2018: STR13 13 / 16 Foto de: Erik Junius Pilotos: Pierre Gasly e Brendon Hartley 2019: STR14 14 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pilotos: Pierre Gasly, Alexander Albon e Daniil Kvyat 2020: AlphaTauri AT01 15 / 16 Foto de: AlphaTauri Pilotos: Pierre Gasly e Daniil Kvyat 2020: AlphaTauri AT01 16 / 16 Foto de: AlphaTauri Pilotos: Pierre Gasly e Daniil Kvyat

Live com Luis Roberto: histórias de transmissões, com momentos históricos e gafes

PODCAST #046: Entrevista com Reginaldo Leme: a lenda na cobertura da F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: