Na semana passada, a CEO interina da Renault, Clotilde Delbos, pôs fim às dúvidas sobre a permanência da montadora na Fórmula 1, ao confirmar o comprometimento para os próximos anos. Delbos, porém, enfatizou que o novo teto orçamentário, que será introduzido em 2021, teve um papel crucial na tomada dessa decisão.

Antes mesmo da chegada da Covid-19, a Renault já passava por um longo processo de revisão de todas as suas operações, incluindo o próprio automobilismo.

Com o fim do Pacto de Concórdia atual no final desse ano e a falta de equipes clientes para 2021, a Renault, em teoria, tinha uma oportunidade ideal para sair do esporte.

Na semana passada, a empresa anunciou a demissão de 15 mil funcionários ao redor do mundo como parte de uma tentativa de salvar dois bilhões de euros (cerca de R$ 12 bilhões), mas Delbos disse que o programa de automobilismo continua sendo peça chave da estratégia de marketing da montadora.

"Houve muita especulação sobre a permanência da Renault na F1", disse Abiteboul ao Motorsport.com. "Acredito que ela pôs um fim a esses rumores, e era necessário fazer isso".

"Obviamente havia um anúncio de planos maiores, uma revisão do modo como a companhia operava, as prioridades, e acho que havia uma especulação que a saída da F1 seria uma oportunidade de cortar gastos".

"Mas ela deixou claro que isso não é apenas um gasto, mas também um investimento, e os gastos associados com esse investimento estavam se tornando cada vez melhores, e não por causa do último regulamento".

"Francamente, é um processo em andamento, não é apenas o anúncio da semana passada. O processo começou na verdade quando voltamos, em 2016. Era a nossa expectativa que em algum momento no futuro haveria um regulamento financeiro que controlasse essa guerra, e também algo do tipo para motores e mais".

"Estávamos fazendo lobby por isso desde então, e, claramente, com os anúncios recentes, não havia motivos para não deixar claro que a Renault vai ficar".

Abiteboul disse que a direção da equipe da F1 está em contato contínuo com os executivos da montadora sobre o futuro do regulamento.

"Tivemos uma oportunidade constante de encontrar com a direção executiva da Renault", disse. "Nós frequentemente informamos eles sobre o que está acontecendo em nosso mundo, que é muito diferente do mundo dos negócios de carros de rua".

"Novamente, a semana passada não foi um ponto fora da curva. Tivemos múltiplas oportunidades de conversar sobre a direção que a F1 estava tomando, de uma perspectiva estratégica, mas também em termos de marketing, do que está sendo feito para melhorar o show, tornar a plataforma mais valiosa e também para tornar os custos mais razoáveis - não apenas os custos de participação, mas também de ser competitivo".

"Porque, no final do dia, é isso que queremos. Queremos ser competitivos, e era muito claro para nós que, na configuração atual, não havia a possibilidade de passar do segundo escalão para o primeiro".

"Não tínhamos nenhum interesse em fazer parte disso. Mas o teto orçamentário está mudando isso, e o novo regulamento técnico também está".

GALERIA: Relembre os carros da Renault na F1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Esteban Ocon

