Mesmo com o possível êxito da Red Bull/Honda em 2021, a Mercedes é a grande vitoriosa da atual era híbrida da Fórmula 1, tendo voltado em 2010, mas com um grande projeto a partir de 2014, quando a categoria saiu do motor 100% combustão.

Mas, a equipe em si vinha de uma estrutura da também vitoriosa Brawn GP e também da Honda e BAR. Quem esteve na empreitada ainda no início da BAR foi o engenheiro Jock Clear, hoje na Ferrari, que acompanhou Jacques Villeneuve quando o canadense decidiu ir para a equipe.

Em entrevista ao podcast oficial da F1, Beyond the grid, Clear fez uma surpreendente revelação, de que Villeneuve era um dos poucos creditados pelo grande sucesso da Mercedes.

"Jacques teve oportunidades de correr em outro lugar, na McLaren ou na Benetton, mas ele seguiu seu amigo Craig Pollock na aventura da BAR”, disse Clear. “Certamente não me arrependo de ter sido seu cúmplice, mas o desafio foi mais complicado do que pensávamos."

"Mesmo assim, a estrutura que ele ajudou a criar se tornou um grande sucesso anos depois. Primeiro com a Brawn GP e depois sob a liderança da Mercedes. Alguns pensaram que Jacques estava complicando sua carreira na época ao fazer essa escolha, mas ele fez por lealdade e ele pode dormir confortavelmente hoje assistindo a Mercedes ganhar os campeonatos."

F1: Veja países com mais títulos da história (Countries with the most F1 titles in history)

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

.