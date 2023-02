Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos de Fórmula 1 da Alfa Romeo, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, explicaram como o envolvimento da Audi, que já começou a comprar a Sauber, impulsionará a organização do grupo, mesmo no curto prazo.

A escuderia continuará operando sob o nome Alfa Romeo até o fim de 2023 e deve voltar a se chamar oficialmente Sauber em 2024 e 2025, ainda com motores Ferrari, antes de a Audi assumir tudo como equipe de fábrica.

De todo modo, Bottas já vê o envolvimento da Audi surtindo efeitos positivos na organização por causa da estabilidade. “Acho que, antes de tudo, para todos no time e na fábrica, o que é realmente positivo é que tudo parece realmente estável”, disse ele, questionado pelo Motorsport.com.

“Há uma base concreta para a equipe, e tudo para o futuro, aconteça o que acontecer com nomes e outras coisas, parece bom. E com a Alfa Romeo ainda mais um ano conosco, acho que o melhor é focar neste ano", seguiu o finlandês ao comentar sobre a futura chegada da Audi.

“Obviamente é realmente uma pena ver a Alfa Romeo deixar o esporte, porque acho que é uma grande marca. E deveria pertencer à F1. Mas é o que é, sempre há mudanças acontecendo no mundo."

“Depois [vamos] ver após este ano, se vai ser a Sauber... Isso não vai mudar realmente nada na estrutura da equipe, apenas muda o nome. É isso. Saber que o apoio da Audi virá é apenas positivo. Portanto, não precisamos nos preocupar com esses nomes ou qualquer coisa assim. Então, acho que todos estão em uma boa situação", seguiu o piloto da Finlândia, cujo discurso foi ecoado por seu companheiro chinês.

“Da minha parte também estou muito contente, em primeiro lugar por ver como está o futuro da equipe. Também tenho falado com as pessoas ao nosso redor, e todos estão muito motivados, porque os últimos anos foram muito difíceis, pessoas saindo ou entrando, novos rostos, novos membros... Mas agora você realmente pode ver qual é o futuro para esta equipe. Isso faz com que nós, pilotos e engenheiros, queiramos fazer o melhor possível para melhorar a cada ano", afirmou.

“Esta temporada ainda está sendo importante para a gente terminar em alta para a Alfa Romeo, e haverá eventos muito especiais em pistas como Monza para nós. É uma grande marca histórica e foi onde comecei minha primeira jornada na F1."

“Por outro lado, olhando para a equipe, acho que só vai melhorar porque você pode ter mais pessoas envolvidas no futuro. Portanto, evoluir Hinwil, toda a fábrica, faz com que pareçamos ter um futuro muito brilhante pela frente", completou.

