F1 elege os 15 melhores carros da história da categoria

Não é segredo que a Fórmula 1 é um esporte em que o carro faz a diferença e, por isso, as vitórias dos pilotos são frequentemente acompanhadas de frases como "sem aquele carro eu não teria conseguido" ou "não é o piloto, é o carro". No entanto, a realidade é que é a união que faz a força, pois um bom carro não funciona sem um bom piloto e uma boa equipe, e vice-versa.

Para marcar o 75º aniversário da história da categoria, a própria F1 criou um ranking dos melhores monopostos que entraram na pista desde 1950, que põe fim a um debate de longa data entre fãs e especialistas.

No topo da lista, sem surpresa, está o Red Bull RB19 com o qual Max Verstappen venceu seu terceiro campeonato mundial em 2023, um carro projetado por Adrian Newey que provou ser o mais dominante de todos os tempos com suas 21 vitórias em 22 corridas.

Atrás deles, outro carro histórico, o McLaren MP4/4, está em segundo lugar. Equipados com o motor Honda, Alain Prost e Ayrton Senna também venceram todas as corridas, exceto uma, em 1988, embora houvesse 16 GPs na época, muito menos do que hoje.

O pódio é completado pela F2002 da equipe mais bem-sucedida da história. Essa Ferrari também venceu todas as corridas, exceto uma, em 2002 e permitiu que Michael Schumacher ganhasse seu terceiro campeonato mundial consecutivo com a equipe de Maranello.

Compartilhada com a Red Bull de Verstappen em 2023, ela detém o recorde de ter conquistado o título mais cedo, tendo feito isso com seis rodadas de antecedência, embora, reconhecidamente, isso tenha mais mérito, pois havia apenas 17 GPs na época, em vez de 24.

Atrás do top 3 estava outro carro histórico em quarto lugar: Williams FW14B de 1992, com o qual Nigel Mansell conquistou seu único título, e que é lembrado como um dos carros mais inovadores da história devido à sua suspensão ativa. Em quinto lugar, o Mercedes W07, que conquistou a vitória em 2016 com Lewis Hamilton ao volante no que foi o mais longo período de sucesso de uma equipe na história da categoria.

Em sexto lugar está o Lotus 72, que foi um carro de sucesso durante seis anos, vencendo dois campeonatos de pilotos e três campeonatos de equipes entre 1970 e 1975, algo que seria impensável agora. Logo atrás, outro monoposto que se manteve por vários anos foi o Alfa Romeo 158/9 Alfetta, que com Giuseppe Farina e Juan Manuel Fangio ao volante, a Alfa Romeo parecia imparável.

O carro que deu a Schumacher seu primeiro título em 1994, o Benetton B195, também entra sorrateiramente no top 10, que é fechado pelo McLaren MP4/2 com 12 vitórias em 16 corridas em 1984 e o Ferrari F2004 que encerrou a série mítica da Ferrari e de Schumacher em 2004, depois de vencer todas as corridas, com exceção de três.

NÚMERO Carro Equipe Pilotos 1º Red Bull RB19 Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez 2º McLaren MP4/4 McLaren Ayrton Senna Alain Prost 3º Ferrari F2002 Ferrari Michael Schumacher Rubens Barrichello 4º Williams FW14B Williams Nigel Mansell Riccardo Patrese 5º Mercedes W07 Mercedes Lewis Hamilton Nico Rosberg 6º Lotus 72º Equipe Lotus Jochen Rindt

Emerson Fittipaldi

Ronnie Peterson

Jacky Ickx 7º Alfa Romeo 158/9 Alfetta Alfa Romeo Giuseppe Farina

Juan Manuel Fangio

Luigi Fagioli

Consalvo Sanesi

Felice Bonetto

Paul Pietsch 8º Benetton B195 Benetton Michael Schumacher

Johnny Herbert 9º McLaren MP4/2 McLaren Alain Prost

Niki Lauda

John Watson

Keke Rosberg 10º Ferrari F2004 Ferrari Michael Schumacher Rubens Barrichello 11º Red Bull RB9 Red Bull Sebastian Vettel Mark Webber 12º Brawn BGP001 BrawnGP Jenson Button Rubens Barrichello 13º Mercedes W11 Mercedes Lewis Hamilton

George Russell

Valtteri Bottas 14º Ferrari 500 Ferrari Alberto Ascari

Giuseppe Farina

Luigi Villoresi

Piero Taruffi

André Simon

Mike Hawthorn 15º Lotus 49 Equipe Lotus Jim Clark Graham Hill Eppie Wietzes Giancarlo Baghetti Moises Solana Jackie Oliver Jo Siffert John Love Richard Attwood

