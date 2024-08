F1: Quando Raikkonen 'impediu' a Red Bull de comprar a Sauber

Muitas equipes de Fórmula 1 remontam centenas de anos em experiência com automobilismo. A Sauber, por exemplo, nasceu como uma ideia de Peter Sauber em 1993 e conseguiu se manter na categoria com a mesma sede em Hinwil.

A Sauber já foi Alfa Romeo, após acordo firmado em 2018, e futuramente será a Audi, porém, a história poderia ter sido muito diferente se negociações em 2001 com a Red Bull tivessem obtido sucesso.

À época, os taurinos eram os principais patrocinadores da equipe suíça, inclusive, o carro era azul e tinha a logo da empresa de energéticos, além de terem Kimi Raikkonen como uma das jovens promessas da categoria.

Porém, a empresa esperava assumir o controle da Sauber, como foi revelado por um dos executivos da equipe, Beat Zender, no podcast Beyond the Grid.

"Naqueles anos, a Red Bull insistiu que escolhêssemos o seu piloto Enrique Bernoldi, que competiu na Fórmula 3000 em 2000. Peter Sauber me pediu para dar uma olhada naquele piloto e, para ser sincero, assisti a todas as corridas em que ele participou".

"Eu queria entrar na F1 sem ter vencido nada em uma categoria inferior, então contratamos Kimi Raikkonen, e é por isso que não nos tornamos uma equipe com o nome Red Bull Racing, tenho certeza de que esse era o plano original".

Posteriormente, o finlandês se tornou uma estrela da categoria e conquistou o campeonato de 2007, mas Bernoldi também chegou à F1 com a equipe Arrows em 2001 e 2002, totalizando 28 corridas.

Apesar de ter recebido o apoio da Red Bull, o brasileiro nunca se provou a promessa que deveria ter sido. Seu melhor desempenho aconteceu no GP da Alemanha em 2001, quando ele conquistou o oitavo lugar.

Enquanto isso, os taurinos conseguiram se sair um pouco melhores ao entrar na F1. A equipe britânica assumiu o lugar da Jaguar em 2005, para competir como equipe própria. Somando diversas vitórias e campeonatos, eles são a quarta equipe no raking com mais conquistas na categoria.

