Em meio ao interesse de Andretti e Hitech Grand Prix de entrar no grid da Fórmula 1 num futuro próximo, a elite global do esporte a motor agora é 'alvo' de uma nova postulante ao ingresso no grid da categoria máxima do automobilismo entre 2025 e 2026. Trata-se da asiática LKY SUNZ, que, através de comunicado de imprensa, diz ter o apoio financeiro do fundo de investimentos norte-americano 'Legends Advocates Sports Group', além de outros patrocinadores da Ásia.

De acordo com o comunicado, a equipe vai submeter uma 'inscrição formal' para entrar na F1 à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nos próximos dias, antes do encerramento do prazo oficial. Quem está à frente do projeto é Benjamin Durand, que já esteve envolvido em outra escuderia que tentou entrar na F1: no caso, a Panthera Team Asia. Os outros 'cofundadores' são Andrew Pyrah, diretor comercial, e Paul Fleming, presidente, também envolvidos com a Panthera.

O nome LKY SUNZ vem de 'lucky' (sortudo em inglês) e 'Sunz', que é referente a 'suns' (sóis em inglês), significando um "aceno à herança asiática da equipe", pelo fato de o astro central do sistema solar ser visto primeiro na Ásia no planeta Terra.

De todo modo, a ideia é centralizar as operações da equipe na Europa. No entanto, há também o objetivo de construir um “complexo fabril de última geração movido a energia verde” no sudeste da Ásia.

Durand explicou: “Estamos entusiasmados em ver nossos investidores compartilharem nossa visão de fundir a cultura jovem e a das corridas para criar um time que revolucionará a F1. A popularidade do esporte cresceu exponencialmente e todas as atuais partes interessadas na F1 são responsáveis por isso, mas nosso princípio orientador é trazer algo diferente para o esporte para atrair novos públicos".

“Por ser a única equipe operando fora dos corredores tradicionais da F1 e desenvolvendo programas sob medida para atrair talentos de comunidades subrepresentadas, podemos trazer uma diversidade de pensamento ainda não vista na F1. É claro que pretendemos ser competitivos na pista, mas também nos comprometemos a entreter os fãs fora dela", seguiu Durand, que também é o 'porta-voz' da empreitada da LKY SUNZ.

"Para apoiar nossos planos, já contratamos uma equipe impressionante de executivos do automobilismo, além de especialistas da indústria da música e do entretenimento, mentes criativas que ajudarão a dar vida a essa visão”, completou.

O prazo atual para propostas de 'Manifestação de Interesse' a serem submetidas à FIA está fixado no dia 15 de maio, com um prazo de 30 de junho em vigor para propostas formais mais elaboradas a serem submetidas ao órgão.

Equipes que tentam entrar na F1

No começo do ano, a norte-americana Andretti deixou claras suas ambições de entrar na F1 ao anunciar uma parceria com a General Motors através da marca Cadillac. Além disso, há a Hitech GP, cuja intenção de entrada na F1 está sendo operada sob a bandeira da organização britânica 'H26'.

Há ainda, um projeto apoiado por Craig Pollock, ex-empresário de Jacques Villeneuve, campeão da F1 em 1997 pela Williams. O executivo britânico também se aliou ao canadense na BAR (British American Racing), equipe que entrou no grid no fim dos anos 1990 e acabou virando a Honda. A iniciativa se chama 'Formula Equal' (algo como 'fórmula igualitária') e conta com o apoio de um país da região do Golfo, que deve ser a Arábia Saudita.

