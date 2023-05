Em meio à crise da Mercedes, o britânico Lewis Hamilton, cujo vínculo com a equipe vai até o fim deste ano, ainda não chegou a um acordo para renovar contrato para a Fórmula 1 2023. Além disso, surgiram informações segundo as quais Charles Leclerc, da Ferrari, poderia substituir o inglês.

O monegasco, então, poderia estar aguardando uma aposentadoria de Hamilton para seguir adiante nas negociações com o chefe da Mercedes, Toto Wolff. Esta pelo menos é a opinião de Ralf Schumacher, ex-piloto de Jordan, Williams e Toyota na categoria máxima do automobilismo.

Ralf Schumacher e Mick Schumacher Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Posso imaginar que Charles pode estar esperando que Lewis não tenha mais vontade de continuar. A questão é: ele (Leclerc) ainda se sente confortável [na Ferrari]?", questionou o germânico em entrevista ao Motorsport-Total, site co-irmão do Motorsport.com na Alemanha.

"O que está acontecendo 'no fundo'? Isso é muito importante. Ainda me sinto em casa (na Ferrari)? As emoções rapidamente se transformam em uma decisão e então um piloto pode não se importar com onde ele está no momento. Ele diz: ‘Ei, eu não posso atuar aqui do jeito que eu quero, eu não me sinto mais em casa e agora eu quero fazer algo novo’. Isso também pode acontecer com Charles", ponderou o irmão de Michael Schumacher.

