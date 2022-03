F1: Equipes aprovam aumento de três quilos dos carros de 2022

Carregar reprodutor de áudio

As equipes da Fórmula 1 concordaram com um aumento de 3 quilos no peso mínimo dos carros de 2022, enquanto enfrentam dificuldades para chegar no limite.

O limite para o carro com o piloto aumentou de 752 para 795 kg para esta temporada, a fim de refletir tanto a mudança das rodas de 18 polegadas quanto a introdução de novos recursos de segurança.

No entanto, apesar do aumento, as equipes ainda acharam difícil chegar a esse limite.

Um fator inesperado foi a necessidade de reforçar os pisos de efeito solo que nos primeiros testes se mostraram mais vulneráveis ​​a danos e flexões do que seus antecessores.

Falando no Bahrein na quinta-feira, o diretor esportivo da F1, Ross Brawn, reconheceu que as equipes enfrentaram uma tarefa difícil.

“O que ficou claro é que atingir o mínimo do peso será bastante desafiador com esses carros”, disse ele à F1 TV.

“Há muitas novas iniciativas de segurança após o terrível acidente em Spa há alguns anos na F2, e o acidente com [Romain] Grosjean, e uma ou duas outras coisas."

Com as equipes enfrentando o aperto do teto de gastos, um novo aumento no limite foi solicitado para tornar menos necessário que elas destinassem fundos extras para programas de redução de peso.

Embora alguns estivessem pressionando por um valor mais alto, no final, um compromisso de um aumento de 3kgs foi acordado para não penalizar aqueles que chegaram mais perto do limite do que outros.

A mudança agora precisa ser formalmente ratificada pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA.

"Acho que todo mundo está acima do peso", disse o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff. "Todo mundo está tentando descobrir o quanto os outros estão realmente acima do peso, e é por isso que foi dado um pequeno passo.

"Para nós, faz parte da competição reduzir o peso. O diferencial desta vez é o teto de custos. Mas desde que seja igual para todos, haja redução de peso ou não, estamos bem com isso."

Mattia Binotto, da Ferrari, concordou que 3 kg era um bom compromisso.

"A princípio, não devemos esquecer que os carros atuais são muito mais pesados ​​em relação ao ano passado", disse o italiano.

“E eu acho que aumentar o peso nunca é bom para o esporte e para a velocidade. Então tem havido discussões, e estamos discutindo aumentar em 3 kg o peso mínimo.

"Acho que é um bom compromisso entre todas as equipes. Mas não acho que devemos aumentar ainda mais, porque, finalmente, como disse Toto, é uma área de competição.

"Acho que para o futuro devemos tentar reduzir e não aumentar o peso dos carros."

O chefe da AlphaTauri, Franz Tost, enfatizou que as equipes acharam difícil levar seus primeiros carros construídos de acordo com os novos regulamentos até o limite.

"Claro, é sempre difícil, é um regulamento completamente novo", disse o austríaco.

"Esses carros são muito complicados e projetar tudo para chegar realmente ao limite de peso é um exercício muito, muito difícil.

"E como podemos ver quase todas as equipes, ou a maioria das equipes, estão acima do peso. O compromisso que encontramos é bom.

"Também é uma questão de custos, reduzir o peso é muito caro. E como temos o limite de custos, acho que a forma como foi decidido foi um bom compromisso entre todas as equipes."

