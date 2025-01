Os seis pilotos que estão prestes a embarcar em sua primeira temporada completa na Fórmula 1 criaram um efeito dominó considerável no cenário dos "jovens pilotos".

Alguns deixaram a vaga de pilotos reservas - como é o caso de Oliver Bearman e Liam Lawson -, outros saíram diretamente da academia - como Isack Hadjar e Andrea Kimi Antonelli - e alguns sequer tiveram muitas oportunidades de guiar um carro da F1 oficialmente - como Gabriel Bortoleto e Jack Doohan.

De fato, entre as novidades do Regulamento Desportivo de 2025 está uma mudança que diz respeito aos novatos, conforme estabelecido no parágrafo 'c' do Artigo 32.4. O número de sessões de TL1 que cada equipe é obrigada a realizar com pilotos novatos aumentou de duas para quatro, o que significa que cada piloto titular terá que abrir mão de seu monoposto na manhã de sexta-feira durante dois fins de semana de corrida.

Primeiro, as equipes terão de indicar os quatro finais de semana em que colocarão os novatos em campo, já que está descartada a possibilidade de uma equipe dedicar ambos os monopostos a pilotos novatos em um único TL1.

Excluindo os fins de semana de sprint e as pistas urbanas (locais em que os carros são reservados para os iniciantes, para que eles se sintam melhor com o circuito), os fins de semana em que os novatos estarão na pista permanecem em torno de dez, ou seja, sete rodadas europeias mais Bahrein, Cidade do México e Monza.

Obviamente, cada equipe terá de ter pelo menos um novato disponível e, para algumas equipes, será um piloto que não seja o "reserva".

A área cinzenta dos regulamentos esportivos favorece os novatos

O Código Esportivo de F1 da FIA estabelece que um piloto pode ser classificado como "novato" até que tenha competido em, no máximo, dois GPs. Se tomarmos a Mercedes como exemplo, Valtteri Bottas pode atuar como piloto reserva, mas não participar do teste TL1, o mesmo se aplica a Franco Colapinto.

Há também uma situação especial que beneficiará os pilotos que estão prestes a iniciar a temporada de 2025 sem ter disputado três GP, como Antonelli, Bortoleto, Hadjar e Doohan.

No próximo GP da Austrália, suas respectivas equipes terão sua presença no TL1 contada como uma sessão de "novato", e farão o mesmo no fim de semana seguinte em Xangai, com exceção de Doohan, que disputará seu segundo GP em Melbourne, perdendo seu status de novato.

Gabriel Bortoleto, Equipe Stake F1 KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Na verdade, Antonelli, Bortoleto e Hadjar, que mantiveram o status de novato nas duas primeiras corridas, dispensarão a obrigação de entregar o monoposto em uma sessão de TL1 durante o restante da temporada; no caso de Doohan, ele só precisará fazer isso uma vez.

Mais de uma pessoa de dentro da equipe confirmou que essa é uma área cinzenta que, com o regulamento em mãos, torna muito difícil penalizar aqueles que usam essa brecha. Os regulamentos não especificam a perda dos benefícios do status de novato quando um piloto é inscrito como titular no Campeonato Mundial de F1. Mas também está claro que isso é contra o espírito dos regulamentos, portanto, pode-se esperar alguma controvérsia e um confronto acalorado na próxima reunião entre os diretores das equipes.

