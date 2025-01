Red Bull anuncia evento em Curitiba com exibição de carro de F1

A empresa de bebidas energéticas Red Bull anunciou, nesta terça-feira (21), a primeira edição brasileira do Red Bull Showrun, na cidade de Curitiba-PR. O evento, que acontecerá no dia 16 de março, contará com a presença de vários veículos dos esporte a motor, incluindo o carro de Fórmula 1 da RBR.



O monoposto da Red Bull irá correr na Avenida Cândido Abreu, uma das principais vias da capital paranaense. Ainda não foi anunciado qual modelo da F1 será e quem pilotará o carro.

O evento foi divulgado em uma publicação no Instagram, com vídeo de miniaturas estilizadas pelo artista Renan Viana @encolhiaspessoas, junto de referências à Curitiba.

O Red Bull Showrun já rodou o mundo, passando por diversos países, incluindo edições em Johanesburgo, na África do Sul, e em Minneapolis, nos EUA, que rolaram no ano passado.

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!