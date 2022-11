Carregar reprodutor de áudio

O GP de São Paulo de Fórmula 1 acontece na semana que vem, entre os dias 11 e 13 de novembro, no autódromo de Interlagos, com os preparativos para o principal fim de semana do ano do esporte a motor no Brasil já em curso.

Ao mesmo tempo, dezenas de estradas brasileiras recebem protestos de caminhoneiros nesta terça-feira (1º/11), com centenas de pontos de paradas em função do descontentamento de integrantes da classe com o resultado das eleições de domingo. A Ferrari foi uma das 'vítimas':

Um dos bloqueios foi no entorno do Aeroporto Internacional de Viracopos, que estava parcialmente bloqueado, mas os caminhões com os materiais das equipes de F1 já conseguiram passar, junto a uma escolta, até São Paulo.

A princípio, não há nenhuma previsão de atrasos para o fim de semana da etapa brasileira da elite global do esporte a motor. Inclusive, o Motorsport.com apurou que, na semana passada, já havia itens dos times da F1 no Autódromo José Carlos Pace, conforme a postagem de Instagram abaixo:

O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP de São Paulo de F1 via site, YouTube e redes sociais, com repórteres direto do paddock de Interlagos, in loco. Acompanhe nossas plataformas e não perca nada do evento!

