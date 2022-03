Carregar reprodutor de áudio

Os chefes das equipes de Fórmula 1 dizem que uma explicação “crível" dos sistemas de defesa de mísseis e drones da Arábia Saudita ajudou a convencê-los a seguir com a corrida deste fim de semana em Jeddah.

Após o ataque de sexta-feira a uma instalação de petróleo nos arredores da pista de Jeddah, um dos principais pontos de discussão durante uma série de reuniões envolvendo autoridades locais, FIA, F1, chefes de equipe e pilotos foi o sistema de defesa que está em vigor na cidade e no circuito.

O fim de semana de corrida prosseguirá conforme planejado, após longas conversas que continuaram até as primeiras horas da manhã de sábado.

No entanto, as equipes da categoria sugeriram que é necessário haver discussões após este fim de semana sobre o futuro a longo prazo do evento.

Questionado sobre a segurança do evento, o chefe da Haas, Gunther Steiner, disse: "Acho que se as autoridades têm sua própria família aqui e se sentem seguras, eu posso me sentir seguro."

"Conhecemos os sistemas técnicos que eles têm. Para mim, a garantia é que se as autoridades têm suas próprias famílias aqui e se sentem seguras, eu também posso estar seguro."

"Eles explicaram com muita segurança o que está em vigor. Os detalhes técnicos, não estou em condições de explicar isso, porque não sou qualificado o suficiente. Mas há coisas no lugar, que nos protegem."

"Mas a explicação crível do que eles fazem e que suas famílias estão aqui com eles me dá a certeza de que estou seguro. E que minha equipe está segura."

O chefe da Aston Martin, Mike Krack, ecoou as opiniões de Steiner sobre a explicação dada.

"Tivemos algumas autoridades de alto escalão ontem", disse Krack.

"E eles explicaram-nos a situação, explicaram-nos de uma forma muito crível. E isso fez com que todos nós, todos os 10 que estávamos na sala, estivessem confiantes de que levam a sua responsabilidade muito a sério."

O chefe da Williams, Jost Capito, acrescentou: "Além disso, também havia outra pessoa de defesa lá", disse Capito.

“Não daqui, de um país diferente, que analisou isso de forma independente e confirmou que está tudo pronto para ter um evento seguro”.

Os chefes de equipe concordaram que será necessário manter-se atualizado com o que é uma situação em desenvolvimento e reagir de acordo.

“Quando discutimos ontem à noite, com a F1, FIA, as partes interessadas, os pilotos, os chefes de equipe, sem dúvida tivemos toda a garantia e discutimos também com as autoridades locais”, disse Mattia Binotto, da Ferrari.

"Mas nós também concluímos que vamos nos manter atualizados. Vamos ver se há algo novo que precisa ser abordado ou discutido."

"Eu diria que voltaremos à mesma troca e discussão que tivemos ontem", disse Andreas Seidl, da McLaren.

“No final, precisamos confiar na F1 e nas autoridades aqui, colocar a segurança sempre em primeiro lugar para cada membro do paddock aqui."

"Tenho total confiança de que isso está acontecendo. E eu simplesmente confiaria novamente nos conselhos da F1 e das autoridades", concluiu.

F1 2022: Leclerc LIDERA TLs, mas Verstappen CELEBRA na Arábia em meio a CAOS em Jeddah; Hamilton 5º

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #169 - TELEMETRIA: Rico Penteado aponta o que GP na Arábia terá de diferente

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: