A Fórmula 1 realizou neste sábado o treino que definiu o grid de largada para o GP da Arábia Saudita, a segunda etapa do campeonato de 2022. Sergio Pérez foi o mais rápido da sessão classificatória e larga da pole position na corrida de domingo. Charles Leclerc foi o segundo colocado, seguido de Carlos Sainz.

Junto com as novas rivalidades vistas na pista, a preocupação com a segurança da pista de Jeddah, já que na sexta-feira uma das sedes da petrolífera Aramco foi atingida com bombas, a menos de 20 quilômetros do local em que acontece o evento.

O Q4 repercute toda a situação em Jeddah e o que rolou na pista, com a apresentação de Erick Gabriel e as participações especiais do piloto Gianluca Petecof e do jornalista Gustavo Faldon. Veja, curta, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades por aqui!

F1 AO VIVO: Tudo sobre a classificação no tumultuado fim de semana em Jeddah | Q4

