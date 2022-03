F1 precisa discutir futuro do GP da Arábia Saudita, dizem equipes

Carregar reprodutor de áudio

O ataque com mísseis do movimento político armado Houthi (conhecido como Houthis) em uma instalação de petróleo perto da pista de Jeddah durante os treinos livres de sexta-feira levantou dúvidas sobre se a segunda etapa do campeonato de Fórmula 1 deve ou não acontecer.

Embora os chefes de equipe tenham concordado em continuar correndo depois de receberem garantias de segurança das autoridades sauditas, os pilotos não se convenceram tão facilmente.

No final, a Associação de Pilotos de GPs (GPDA) concordou coletivamente que eles participariam da classificação e da corrida após promessas que receberam sobre segurança no evento.

Mas enquanto as equipes continuam convencidas de que seguir em frente com o GP da Arábia Saudita deste fim de semana é a coisa certa a fazer, alguns pensam que as conversas precisam ocorrer com os chefes da F1 posteriormente.

O chefe da Williams, Jost Capito, disse: "Não somos responsáveis pelo calendário, mas a situação aqui é de muitos anos."

"Acho que houve um ataque com mísseis durante a corrida da F-E no início do ano passado, e não houve preocupações em vir aqui no final do ano passado. Portanto, a situação para este fim de semana não mudou nada."

"Acho que a discussão deveria ter sido feita antes. E agora será depois, mas não durante o evento. Desde que tenhamos a confirmação de que a segurança existe, então estamos seguros."

O chefe da Haas, Gunther Steiner, disse: "Não é o momento de discutir se é certo ou errado estar aqui. Acho que isso será discutido no futuro. A FIA e a FOM vão analisar e então será decidido o que será feito."

"Mas acho que, no momento, precisamos nos concentrar no evento neste fim de semana e levá-lo até o fim e depois começar de novo."

O chefe da Aston Martin, Mike Krack, acrescentou: "Certamente, haverá muitas discussões após este evento. Mas, novamente, só posso repetir. Não são as equipes que fazem o calendário."

"A FIA e a F1 fazem o calendário. E obviamente daremos uma opinião se nos perguntarem e depois seguimos em frente."

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, insistiu, no entanto, que a F1 precisava visitar lugares como a Arábia Saudita para ajudar a agir como uma força para o bem.

Questionado pelo Motorsport.com se os benefícios financeiros que a F1 obteve com a taxa de realização da corrida superaram a negatividade das críticas que o esporte enfrentou neste fim de semana, Seidl disse: "Para ser honesto, para mim esse não é o ponto."

“Sinto-me confortável em fazer parte da Fórmula 1 como um esporte global, ser membro de uma equipe e ter a chance de realmente ajudar a mudanças positivas nos países para onde estamos indo, onde, por exemplo, existem diferentes culturas."

"Esse é para mim o ponto desta discussão e acho que também não devemos recuar, nos isolar desses países por causa das críticas que estamos recebendo."

"Vejo a chance única que temos como esporte de compartilhar essa paixão pela Fórmula 1 e também impulsionar essa mudança positiva. E não apenas na economia, por exemplo, para o país, mas também em termos de mudanças positivas na sociedade."

“Portanto, novamente, eu disse antes que me sinto confortável com a decisão que a Fórmula 1 está tomando em termos de corrida."

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que, embora tenha havido preocupações no paddock após o ataque na sexta-feira, ele acha que não seria certo a F1 fazer as malas e ir embora.

"Todos nós estávamos preocupados, porque não são fatos normais que acontecem perto do circuito", disse ele.

"Nós, como equipe, recebemos garantias da F1, das autoridades do governo saudita e das agências de segurança de que tudo estaria seguro sob o controle deles. Acho que isso precisava ser explicado aos pilotos."

"Explicamos a eles a situação e os fizemos entender que, de fato, estamos seguros e protegidos. E acho que depois dessas longas discussões eles simplesmente entenderam e apoiaram o fato de que é importante ficar, permanecer e continuar o fim de semana e guiar aqui na Arábia neste fim de semana."

"De certa forma, acho que deixar o país não teria sido simplesmente a escolha certa. E acho que não havia razão certa, estando aqui, para deixar o país com as garantias que recebemos", concluiu.

