F1: Everaldo Marques narrará GP da Toscana pela Globo

Neste domingo a pista de Mugello fará sua estreia na F1, adicionada às pressas para completar o calendário da categoria devido à pandemia de Covid-19. A prova será marcada como a milésima da Ferrari e no Brasil uma novidade marcará as transmissões pela TV.

Após estrear na F1 pelo SporTV nos treinos do GP da Espanha, chegou a hora de Everaldo Marques assumir a voz principal do GP da Toscana na Rede Globo, no próximo domingo. Até agora, todas as provas tinham sido narradas por Cleber Machado.

O próprio Everaldo anunciou a novidade nas redes sociais.

