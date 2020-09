Charles Leclerc afirmou que não está sofrendo com efeitos colaterais de seu acidente no GP da Itália, depois de ter sido liberado após mais exames médicos no início desta semana. O piloto causou uma bandeira vermelha no meio da corrida em Monza no final de semana passado, quando perdeu o controle de sua Ferrari na Parabolica, uma curva de alta velocidade.

Seu carro atravessou o cascalho e atingiu a parede de pneus do lado de fora da curva, causando danos suficientes às barreiras para forçar a parada da corrida. Embora Leclerc tenha conseguido sair do carro sem ajuda, ele admitiu que se sentiu um pouco dolorido imediatamente após o acidente.

No dia seguinte à corrida, o monegasco fez um exame médico para verificar se não tinha tido nada grave e foi liberado.

"Estou me sentindo bem", disse ele. "Fiz mais alguns exames médicos na segunda-feira, mas está tudo bem". Tive algumas dores nas costas depois da batida, mas já desde segunda-feira estava perfeitamente bem."

A saída de Leclerc do GP da Itália culminou em outra corrida ruim para a Ferrari, com Sebastian Vettel abandonando da prova um pouco antes, devido à falha no freio.

Após um conturbado GP da Bélgica, a Ferrari enfrentou semanas difíceis, mas Leclerc tem esperança de que a equipe italiana tenha um desempenho melhor em Mugello – naquele que será o milésimo GP da escuderia de Maranello na F1.

"Tenho a sensação de que pode ser melhor do que nos últimos dois finais de semana para nós em termos de desempenho", disse ele. “Espero mesmo que amanhã confirme o que penso, mas deve ser um pouco mais positivo e vamos ver como acontece”.

"Fisicamente, fizemos um dia de filmagem há alguns meses aqui e recomeçar numa pista como esta foi muito difícil para o pescoço. Mas estou bem, pois tivemos muitas corridas desde então”.

Além disso, Vettel disse nesta quinta-feira que a Ferrari ainda não entendeu por que ele sofreu uma falha de freio instantânea no final de semana passado.

"A investigação ainda está em andamento", disse ele. “Acho que entendemos o que deu errado. Obviamente os freios esquentaram, especialmente os traseiros e então, em algum ponto, a linha traseira explodiu”, completou.

“Estávamos monitorando a falha algumas voltas antes de tentarmos agir até o ponto em que os freios falharam. Então, é claro, ficamos surpresos. Mas sim, acho que uma coisa é o que podemos fazer melhor nesses cenários. E a outra é obviamente entender por que os freios falharam, por que esquentaram".

DIRETO DO PADDOCK: Vettel confirmado na Aston, Pérez ‘chutado’ e McLaren ‘à venda’; Bernoldi comenta

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?

Your browser does not support the audio element.

Related video