Depois de semanas de espera, chegamos a uma das estreias da temporada 2020 da Fórmula 1. Neste fim de semana, o Mundial corre pela primeira vez no circuito italiano de Mugello, em um evento importante não apenas para o campeonato como também para a Ferrari, que atinge a marca de 1000 GPs disputados. E na estreia das atividades de pista, Valtteri Bottas deu as cartas, enquanto Charles Leclerc conseguiu colocar a Ferrari nas primeiras posições.

Em uma data especial para a Scuderia, por mais que o momento não seja dos melhores, foram preparadas diversas homenagens ao longo do fim de semana. A Ferrari divulgou que terá uma pintura especial para o carro, com um tom mais escuro de vermelho, relembrando a Ferrari 125, modelo que disputou o GP de Mônaco de 1950, primeiro GP da equipe na F1, além de macacões especiais.

A Mercedes também entrou na onda de homenagens à equipe e pintou o safety car com a cor vermelha.

Mas o grande assunto do final de semana até aqui é a dança das cadeiras para 2021. Na quarta, Sergio Pérez anunciou sua saída da Racing Point no final da temporada e isso abriu espaço para a equipe confirmar na quinta a contratação de Sebastian Vettel para correr pela Aston Martin.

O assunto repercutiu no paddock e foi o assunto das coletivas da quinta-feira. Enquanto Vettel disse que chegou a considerar a aposentadoria, Pérez revelou que foi demitido em uma ligação que o pegou de surpresa. O mexicano ainda reclamou da falta de clareza da equipe, que o impediu de buscar um plano B antes.

Grande amigo de Vettel, Lewis Hamilton aprovou a permanência do tetracampeão, afirmando que ele merece uma vaga no grid porque ainda tem muito para mostrar.

Depois do GP de Monza ter recebido 250 convidados entre médicos e enfermeiros que trabalharam na linha de frente do combate à Covid-19, a etapa da Toscana é a primeira da temporada a ter público. Foram colocados 3 mil ingressos a venda para membros dos clubes da Ferrari e os presentes foram divididos entre as três arquibancadas descobertas da pista.

Galeria Lista Fans in a grandstand 1 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fans in a grandstand 2 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fans in a grandstand 3 / 5 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point waves to fans 4 / 5 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point waves to fans 5 / 5 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

E o público brasileiro terá uma novidade neste fim de semana. Após narrar treinos livres e classificatórios no SporTV, Everaldo Marques assumirá a narração na transmissão do GP da Toscana no domingo pela Rede Globo. Esse será o primeiro trabalho de Everaldo no canal aberto do Grupo desde a sua contratação em fevereiro deste ano.

Por ser a estreia da F1 em Mugello e a primeira vez de muitos pilotos correndo no local, eles não perderam tempo e saíram para as voltas de instalação assim que o cronômetro iniciou a contagem regressiva de 90 minutos.

Foi Valtteri Bottas que abriu os trabalhos do fim de semana marcando a primeira volta rápida com dez minutos de sessão: 01min22s124, com pneus duros. Minutos depois, ele baixou seu tempo para 01min20s540. Com 20 minutos transcorridos, ele tinha 0s442 de vantagem para o segundo colocado, o vencedor do GP da Itália, Pierre Gasly. Mas, nesse momento, apenas quatro pilotos tinham voltas rápidas.

Na marca de 30 minutos de sessão, a liderança era de Max Verstappen, com 01min19s439, seguido de Gasly, a 0s420. Hamilton, Leclerc, Sainz, Bottas, Kvyat, Russell, Raikkonen e Ricciardo completavam o Top 10. Nesse momento do TL1, apenas Stroll não tinha tempo marcado.

Para comparação ao longo do final de semana, o recorde da pista de Mugello vem de alguns anos: 01min18s704, obtido por Rubens Barrichello em 2004 em um teste com a Ferrari.

Na meia hora seguinte, pouca movimentação na pista, com os carros retornando com cerca de 38 minutos para o fim da sessão, já de pneus macios. Com uma hora de TL1, o recorde da pista já não pertencia mais ao brasileiro. Bottas liderava com 01min17s879, seguido de perto por Verstappen, a 0s048 e Leclerc completando o Top 3 a 0s307. Hamilton, Ocon, Kvyat, Norris, Albon, Ricciardo e Raikkonen fechavam o Top 10 enquanto Vettel era o 12º.

No final da sessão, o tempo de Valtteri Bottas não foi contestado e o finlandês abre o final de semana de Mugello na frente, seguido de perto por Max Verstappen e Charles Leclerc colocando a Ferrari no Top 3.

Completando o Top 10 do TL1, Hamilton, Gasly, Ocon, Kvyat, Norris, Albon e Ricciardo. Todos os tempos feitos com pneus macios. Enquanto isso, Vettel foi apenas o 13º e as Racing Points, que andaram apenas de pneus duros, terminaram em 18º com Stroll e 19º com Pérez.

A Fórmula 1 volta à pista de Mugello novamente nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Toscana, a partir das 10h, e você pode acompanhar a transmissão pelo SporTV 2. E já deixe anotado aí: assim que acabar o TL2, corre para o canal do Motorsport.com no YouTube para acompanhar o Sexta-Livre. Nossa equipe vai falar sobre os treinos livres da F1 e os principais acontecimentos do dia do mundo do esporte a motor.

Todas as notícias sobre o GP da Toscana Ferrari 1000 da F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises e confira nossos programas e vídeos!

DIRETO DO PADDOCK: Vettel confirmado na Aston, Pérez ‘chutado’ e McLaren ‘à venda’; Bernoldi comenta

Podcast #066: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente ‘onde os fracos não têm vez’?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: