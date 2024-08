Adrian Newey já confirmou que deixará a Red Bull após a temporada de 2024, mas não divulgou qual será o seu futuro na Fórmula 1, apesar de especulações que ele irá para a Ferrari ou Aston Martin.

O projetista britânico fez parte do plano que tornou a Red Bull mais competitiva e dominante na categoria, porém, o ex-chefe da Alpine e Aston Martin, Otmar Szafnauer acredita que o impacto do britânico em uma futura equipe "será mínimo".

"Adrian fez um excelente trabalho sempre que houve uma grande mudança nas regras", disse durante o podcast James Allen na F1. "Mas até abril do próximo ano, a maioria das equipes terá concluído os estudos aerodinâmicos para o ano seguinte".

"Portanto, se ele vier para uma nova equipe em abril, terá impacto mínimo no carro de 2026 do que uma atualização no meio da temporada – mas é claro que ainda terá um impacto".

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Alexander Trienitz

O ex-chefe de equipe explicou que, apesar da temporada de 2024 ainda não ter sido finalizada, as equipes já estão focadas no carro para 2025 e 2026, quando o regulamento da F1 sofrerá grandes mudanças.

"Até abril, a arquitetura estará definida e o projeto da caixa de câmbio estará quase concluído. Eles começarão a trabalhar nas caixas de câmbio em pouco tempo".

Ao ser questionado se poderia haver algum problema com a chegada de Newey a uma nova equipe, Szafnauer explicou que o projetista tem uma abordagem de liderança que permite que os funcionários façam seu trabalho.

"Há 1.000 pessoas trabalhando em uma equipe de Fórmula 1 atualmente, então é realmente um esforço de equipe. Com a reputação e o estilo de trabalho de Adrian, acho que qualquer equipe o receberia bem".

Otmar relembrou que nunca trabalhou com Adrian, mas a reputação do britânico é boa no paddock.

"Nunca trabalhei com ele, mas pelo que ouvi, ele é o cara mais importante. Ele também olha os detalhes do veículo, deixando outras áreas que não lhe interessam. Como eu disse, não treinei com ele, mas acho que ele será uma boa adição quando ingressar em qualquer uma dessas equipes".

