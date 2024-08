Fred Vasseur, chefe da Ferrari, anunciou que a estrutura organizacional da Scuderia será revelada em setembro, após a pausa de agosto da Fórmula 1, entretanto, algumas mudanças já estão sendo confirmadas e especuladas.

Os italianos demitiram o diretor técnico de chassis, Enrico Cardile, e, segundo fontes do Motorsport.com, Diego Tondi já está em seu lugar como novo chefe de aerodinâmica desde o início de agosto.

Após a saída de David Sanchez em 2023, Tondi já estava exercendo grande papel no departamento aerodinâmico, mas o cargo só foi atualizado na segunda parte da temporada de 2024.

No entanto, Diego não é a única mudança que pode acontecer dentro da Ferrari. Já foi anunciada a chegada de Loic Serra à equipe e, como apurou o Motorsport.com, o técnico Mike Elliott pode ser um nome que também ingressará à Scuderia.

Elliott foi responsável pelos carros de 2022 e 2023 da Mercedes, mas após o fracasso no conceito zeropod, foi transferido para uma função diferente. Porém, em 2023, deixou a fabricante alemã.

Atualmente, o britânico está na licença compulsória e só será liberado no início de 2025, quando deve entrar para a equipe da Ferrari.

