F1 - Marko: Eu jamais colocaria Vettel ao lado de Verstappen

Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, não colocaria Sebastian Vettel, que se aposentou há dois anos da Fórmula 1, ao lado de Max Verstappen, porque não acredita que, depois de tanto tempo parado e com quatro títulos mundiais no currículo, o alemão esteja motivado o suficiente para competir com o holandês.

"Sebastian está afastado há dois anos", disse Marko ao F1-Insider.com sobre a situação atual do tetracampeão. "Hulkenberg também estava fora há mais tempo, mas ele não é tetracampeão mundial, então voltou com mais vontade ainda."

"E para ser honesto: ao lado de Max na Red Bull? Eu não queria fazer isso com ele". O consultor sugeriu que o holandês está agora em um nível tão alto que o alemão não teria nenhuma chance.

Marko também disse que não era justo comparar a era Vettel com a era Verstappen, porque as circunstâncias eram muito diferentes e tais comparações eram irrelevantes. "Não se deve realmente fazer comparações", disse. "Mas Max tem um desempenho autoritário e uma qualidade para ultrapassar os limites novamente que é única. Nunca experimentei nada parecido como isso".

"Max tem apenas 26 anos, mas já deve ser considerado um dos melhores de todos os tempos", concluiu Marko sobre o piloto holandês.

