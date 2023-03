Carregar reprodutor de áudio

A performance de Sergio Pérez na Red Bull desde a temporada 2021 da Fórmula 1 fez com que Christian Horner, chefe da equipe, entendesse que a promoção de Pierre Gasly e Alex Albon ao time foi de certa forma "injusta".

O ex-piloto da academia da equipe, Gasly, foi promovido da Toro Rosso para a Red Bull em 2019, após apenas uma temporada completa com a equipe de Faenza. Mas como os carros do esquadrão de Milton Keynes foram desenvolvidos em torno do estilo de direção de Max Verstappen, o francês lutou para encontrar seu ritmo e foi rebaixado de volta para a equipe irmã durante as férias de verão.

Albon, da Toro Rosso, substituiu Gasly, mas o piloto tailandês tinha ainda menos experiência depois de apenas 12 GPs com a equipe B e também lutou para se firmar, sendo substituído no final de 2020. A Red Bull trouxe Pérez, muito mais experiente, para 2021, mas ele também achou a vida difícil ao lado de Verstappen inicialmente, antes de mostrar uma melhor performance no ano passado.

Enquanto as três vitórias do mexicano e uma pole em duas temporadas se 'apagam' em comparação com os resultados de Verstappen, a Red Bull pelo menos encontrou um par de mãos confiável que ajudou a acumular pontos e finalmente destronar a Mercedes como campeã mundial de construtores.

Mas o benefício de ter o piloto de 33 anos na equipe também mostrou a Horner que, em retrospectiva, provavelmente era muito cedo para trazer Gasly e Albon para um ambiente de alta pressão: "A chave na nomeação de Checo foi sua experiência e foi injusto, talvez, para os dois caras anteriores trazê-los tão cedo", disse Horner.

“Checo passou por alguns golpes duros em sua carreira até aquele ponto e acho que o que ele trouxe para nós é que ele é um cara muito completo, ele é um grande jogador de equipe. Tem uma boa perspectiva sobre o desenvolvimento do carro e é muito fácil trabalhar com ele. Essa é a razão para contratá-lo em primeiro lugar e ele está cumprindo isso."

Horner admitiu que ser companheiro de equipe do holandês bicampeão mundial é um grande desafio para qualquer piloto, mas sente que Pérez está à altura.

Apesar de um confronto no GP do Brasil do ano passado, quando Verstappen se recusou a ajudar o mexicano a conquistar o segundo lugar na classificação de pilotos devido a um desentendimento anterior, Horner avalia que 'Checo' é “maduro o suficiente para ser capaz de lidar” com o fato de ser parceiro de Max.

“É difícil para ele ter Max Verstappen como seu companheiro de equipe, quero dizer, ele está definindo na régua na Fórmula 1 atualmente”, acrescentou Horner.

“Mas Checo é maduro o suficiente para lidar com isso e ele está procurando continuar a evoluir e melhorar seu próprio desempenho, por isso é bom vê-lo competitivo. Ele ganhou dois GPs no ano passado, ele ganhou um GP no ano anterior, ele foi uma parte fundamental para nós e para vencer o campeonato mundial de construtores”.

