Carregar reprodutor de áudio

O sistema de pontos de penalidade da Fórmula 1 foi reajustado para 2023 para evitar o risco de pilotos enfrentarem suspensões de corrida por uma série de infrações menores, apurou o Motorsport.com.

A questão da soma de pontos foi lançada no centro das atenções no ano passado, quando Pierre Gasly se viu em perigo de ser forçado a ficar de fora de um GP por uma violação relativamente pequena das regras.

O editor recomenda: F1: FIA muda DRS em Jeddah para evitar truques de pilotos

O francês chegou a 10 pontos - apenas dois do limite, antes de ser banido de uma corrida - como resultado de uma penalidade de limites da pista no GP do México.

Os regulamentos esportivos da F1 afirmam que, se um piloto acumular 12 pontos em um período de 12 meses, sua licença de corrida será suspensa para o evento seguinte, após o qual a ficha será apagada.

Quaisquer pontos ganhos permanecem na carteira de piloto por um período de 12 meses, após os quais serão removidos respectivamente no aniversário de um ano de cada infração.

A questão dos pontos de penalidade deixou Gasly chateado, e ele prometeu conversar com a FIA.

Falando na época, ele disse: "Não vou mentir. É uma situação muito desagradável e bastante delicada.

"De certa forma, também é um pouco embaraçoso estar em uma posição em que posso ser suspenso.

“Depois da temporada que fiz, realmente não sinto que tenha sido particularmente perigoso nos últimos 12 meses, e isso será definitivamente uma penalidade severa”.

Após a discussão de Gasly com a FIA, entende-se que o órgão regulador concordou em revisar os assuntos durante o inverno para ver se alguma mudança era necessária.

E, após discussões entre os legisladores, as equipes e os pilotos, foi acordado que os comissários iriam, desde o início da temporada de 2023, adotar uma abordagem muito mais ponderada quando se trata de distribuir pontos de penalidade.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Esteban Ocon, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, the remainder of the field at the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Com a intenção original do sistema de penalidades de evitar direção perigosa, a FIA continuará a distribuir pontos por infrações consideradas inseguras.

No entanto, para violações de regras mais relacionadas ao esporte - como violações de limites de pista - não serão atribuídos pontos a partir de agora.

A nova abordagem já teve impacto na abertura da temporada do GP do Bahrein, em que os comissários aplicaram sanções esportivas sem pontos de penalidade.

Nico Hulkenberg e Esteban Ocon, que ganharam penalidades de tempo por uma variedade de ofensas, escaparam de ter quaisquer pontos de penalidade adicionados às suas licenças.

Gasly ainda permanece com 10 pontos, no entanto, com seus primeiros pontos vencendo em 22 de maio. A lista completa de pontos para pilotos está abaixo.

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: