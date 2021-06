O Autódromo Hermanos Rodriguez deixará de funcionar como hospital de campanha no dia 15 de julho, após receber pacientes com coronavírus por mais de um ano - desde maio de 2020.

Localizado na área do paddock, o hospital começou com 218 leitos e posteriormente cresceu para 340 em dezembro passado. Um total de 539 profissionais de saúde foram designados no início, mas esse número passou depois para mais de 1.300.

No entanto, como os casos de Covid-19 começaram a diminuir nas últimas semanas, o Ministério da Saúde do México anunciou na segunda-feira (14) que "o Hospital de Expansão do Instituto Mexicano de Previdência Social (IMSS) no Autódromo Hermanos Rodriguez deixará de funcionar em 15 de julho, devido ao processo de conversão de unidades hospitalares que a Cidade do México está realizando."

Os promotores do GP do México de Fórmula 1 disseram estar “gratos pela dedicação e comprometimento dos médicos, enfermeiras, assistentes sociais, pessoal administrativo e membros do IMSS que se uniram em um esforço coordenado para responder ao desafio apresentado pela pandemia."

Eles acrescentaram que “continuará trabalhando com as autoridades locais e federais para garantir a melhor e mais segura experiência” para o fim de semana de corrida, que acontecerá de 29 a 31 de outubro.

A utilização do Autódromo Hermanos Rodriguez como hospital de campanha obrigou a Fórmula E a transferir o ePrix do México para o Autódromo Miguel E. Abed, evento que acontecerá neste final de semana.

