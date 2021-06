Kvyat acredita que ainda tem potencial para guiar na F1; entenda

Daniil Kvyat não desistiu de um retorno à Fórmula 1, e o papel atual do russo como reserva na Alpine deu a ele um 'pontapé' inicial.

Com a Covid-19, as equipes precisam de fácil acesso a pilotos que possam entrar em ação com pouca preparação, e você nunca sabe quando uma oportunidade inesperada pode surgir.

Como Nico Hulkenberg e Alex Albon, Kvyat está na lista de pilotos com experiência recente em corridas de F1, daí o interesse da Alpine durante o inverno europeu.

No mês passado, um teste de pneus de 18 polegadas da Pirelli em Barcelona deu ao russo uma primeira experiência útil em um carro da marca francesa, embora com um chassi de três anos. O piloto está pronto para intervir caso a Alpine assim o exija.

Ao mesmo tempo, ele está procurando oportunidades para 2022 e além - e sem surpresa, um retorno à categoria como titular continua sendo sua prioridade.

"Quero correr, seja o que for", disse ao Motorsport.com. “Claro, F1 é a primeira coisa que me vem à mente, principalmente porque ainda sinto que ainda há algum potencial restante."

"E espero que um ambiente diferente de onde eu estava antes possa ser melhor para mim. Eu simplesmente gostaria desse tipo de oportunidade."

"Mas não importa o que você goste, às vezes há uma oportunidade, ou às vezes não. Então, veremos o que estará por aí em breve. Os próximos meses serão cruciais nesse sentido."

Daniil Kvyat, AlphaTauri Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Se não, existem muitas outras categorias nas quais você pode desfrutar de corridas fortes e muito competitivas, e onde também pode viver bem disso."

Um homem para quem Kvyat não espera ligar tão cedo é para seu ex-chefe Helmut Marko.

Tendo perdido seu assento AlphaTauri no final da temporada passada, o russo parece finalmente estar fora do ambiente da Red Bull. Com Albon como reserva e com o grid da F2 repleto de 'protegidos' de Marko, é difícil vê-lo ter outra oportunidade.

"Ele tem meu número, se precisar!", disse Kvyat sorrindo. "Eu já dei uma entrevista recentemente, onde falei sobre isso para a F1, eu acho. Então, basta copiar e colar as palavras ..."

Na verdade, Kvyat disse a um podcast de F1 que achava que Marko ainda poderia querer chamá-lo, mas que o "orgulho atrapalhava."

"Não vou falar muito. Já dei atenção suficiente a esse assunto. Já me perguntaram sobre isso, como disse na semana passada, agora de novo ... As pessoas sabem meu número, e eu sei quem quer, mas por vários motivos, não pode mais me ligar. Então, vou deixar isso aí! "

Campeão da GP3 já em 2013, o piloto foi lançado para a Toro Rosso no ano seguinte. Ele teve um primeiro ano sólido na equipe, mas então a mudança inesperada de Sebastian Vettel para a Ferrari lhe rendeu uma promoção prematura à Red Bull em 2015.

É fácil esquecer que ele superou o companheiro de equipe Daniel Ricciardo naquela temporada, conquistando um segundo lugar na Hungria.

Daniil Kvyat, Red Bull Racing RB11 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

No entanto, após um início instável em 2016, ele logo foi rebaixado para a Toro Rosso e substituído por Max Verstappen. Kvyat foi dispensado da equipe secundária da escuderia austríaca no final de 2017, foi contratado pela Ferrari e, depois, foi trazido de volta inesperadamente para a Toro Rosso em 2019.

No final da temporada passada, ele foi dispensado mais uma vez da equipe rebatizada como AlphaTauri para dar lugar a Yuki Tsunoda.

Kvyat afirma que não poderia ter feito mais nada para impressionar os chefes da Red Bull.

"Absolutamente sem arrependimentos", disse ele. “Olhando para trás, ainda mais agora, com a situação atual dos pilotos que eles têm, estou muito orgulhoso do que conquistei lá. E para ser honesto, se você olhar agora, não há quase nada que eu pudesse ter feito."

"E isso é algo que me dá confiança para me mover no futuro, o que tenho feito. E olhando para trás, eu estava muito deprimido, mas agora olhando para as coisas, como outros pilotos encaram, eu definitivamente posso dizer você que eu realmente posso olhar para trás com minha cabeça erguida."

Kvyat acredita que a retrospectiva mostra que ele fez um bom trabalho.

"Eu vim lá e no final fiquei muito bem, para ser sincero, de cara. Mas como se diz? Foi um momento meio errado."

"É por isso que me deixa com um pouco de sensação de insatisfação. Porque sinto que o potencial é muito maior do que consegui alcançar na F1. É por isso que ainda estou de olho nisso."

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

O russo já experimentou a vida fora da bolha da Red Bull, tendo passado 2018 como piloto de desenvolvimento da Ferrari. Embora tenha feito um teste de pneus Pirelli com a Scuderia, ele nunca esteve no quadro como reserva.

"A Covid-19 não existia na época. Então era um pouco diferente. E agora parece que você precisava estar aqui fisicamente. Porque você nunca sabe em uma quinta-feira o que acontece. Portanto, é um pouco mais uma função de pista."

"Eles precisavam de alguém experiente e forte para poder guiar o carro caso fosse necessário. E sabemos que neste período ele é levado um pouco mais a sério, esse papel. É principalmente sobre isso, mais algum trabalho de simulador, uma oportunidade para ir ficando em forma."

Kvyat gostou do que viu na Alpine: "É sempre interessante estar em uma equipe diferente e trabalhar com novas pessoas."

“Já estive na fábrica, tive a chance de trabalhar no simulador. E estou muito otimista com o que vi até agora. Acho que em termos do potencial do time, é muito alto."

"Cada sessão vai muito bem, raramente há contratempos. E bom humor. Gosto desta equipe, acho que tem um potencial enorme."

Ele também teve a chance de observar Fernando Alonso e ver como o espanhol atua.

“Quando trabalhei com a Ferrari, tive a chance de olhar para Kimi [Raikkonen] e Sebastian na época, ambos campeões mundiais. Fernando é bicampeão mundial com grande experiência, e gosto apenas de observá-lo, ouvir o que ele gosta de falar com seus engenheiros."

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"E é interessante entender. Para ser honesto, não há nada extremamente surpreendente. Trabalho é trabalho no final das contas. Mas ele está muito motivado, muito dedicado, isso é certo."

O teste de Barcelona do mês passado no carro de testes da Alpine deu a Kvyat a chance de entender como a escuderia opera - e para a equipe conhecê-lo.

“É sempre interessante experimentar o carro, mesmo que seja um carro de três anos, mas ainda assim dá uma ideia de como funcionam os sistemas. No final das contas o volante é muito parecido, coisas assim", disse.

“E também a equipe pôde ver como eu trabalho. Procuro sempre trazer algumas ideias. Não gosto de ficar parado, gosto de estar envolvido."

Kvyat não tem um programa de corrida para este ano, mas está começando a pensar no que deseja fazer em 2022.

"Estou bastante aberto agora", disse ele. “Acho que em breve começaremos a olhar para outras coisas potencialmente envolvendo corridas para o próximo ano."

"E, claro, estou motivado. Estou neste negócio principalmente para vencer. Portanto, o que quer que eu faça - seja F1, sejam outras categorias - vou considerar se há oportunidades de curto, médio ou longo prazo para vitórias."

Ter o empresário Nicolas Todt administrando sua carreira é uma vantagem, mas, realisticamente, Kvyat sabe que conseguir uma vaga na F1 é um 'tiro no escuro'.

Além disso, uma vez que você não corre por um ano, você não é mais considerado atual, o que torna cada chance de teste na categoria com a Alpine ainda mais valiosa.

"Você está absolutamente certo. Sim, é importante guiar. Acho que, mais do que uma pausa de um ano, a menos que você seja um campeão mundial de F1, é algo que você realmente não pode se permitir fazer. "

Então, onde será o futuro? Os ex-pilotos da Haas Romain Grosjean e Kevin Magnussen criaram novas carreiras nos EUA e provaram ser os pioneiros em suas respectivas categorias.

Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 and Fernando Alonso, Alpine F1 walk the track Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Estarei muito aberto a muitas oportunidades”, disse Kvyat. “Mas, como disse, vou ver onde sou mais solicitado, onde sou mais desejado e onde a oportunidade de ser competitivo será maior."

“Também tem o prazer de correr, porque quando você gosta do que faz, é sempre uma vantagem. Portanto, haverá muitas coisas para se olhar. É importante escolher a certa, mas minha mente está muito aberta."

"O que quer que haja, Indy Hipercarro, Fórmula E, até a NASCAR. Como eu disse, na minha cabeça, ainda tenho muito a oferecer na F1. Mas se a porta se fechar, vou entender muito rápido. E eu sou muito bom em seguir em frente, acredite em mim", concluiu.

