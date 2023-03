Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari esperava iniciar a temporada 2023 da Fórmula 1 assim como no ano passado, lutando pela ponta do campeonato contra a Red Bull. Isso não aconteceu, com a degradação de pneus deixando o time italiano bem atrás dos rivais. Mas a Ferrari defende o conceito adotado no SF-23, afirmando que a diferença de ritmo apresentada no GP do Bahrein se deve aos ajustes.

Além de não conseguir lutar contra Max Verstappen e Sergio Pérez, a Ferrari ainda sofreu com o abandono de Charles Leclerc, enquanto ocupava a terceira posição. Isso abriu a porta para o pódio de Fernando Alonso com a Aston Martin, após ultrapassar Carlos Sainz na reta final da prova.

Com a Mercedes já admitindo que precisa mudar a direção da filosofia do carro para voltar a brigar por vitórias, há algum debate sobre a possibilidade da Ferrari seguir o mesmo caminho.

O time de Maranello adotou uma filosofia de aerodinâmica com in wash, enquanto a Red Bull colhe os louros com seu conceito de outwash, além da Aston Martin seguir um caminho similar ao time austríaco.

Questionado se a Ferrari ainda acredita que seu conceito pode bater a Red Bull, o chefe Frédéric Vasseur disse: "Estou totalmente convencido disso".

"Nunca vi um carro capaz de igualar o ritmo de outro na classificação e não fazer isso na corrida. Então foi uma questão de ajuste e escolhas feitas no carro. Não é uma questão de conceito. Não precisamos seguir essa direção".

Vasseur acredita que a Ferrari precisa apenas melhorar pequenos detalhes para se colocar em uma posição de pressionar a Red Bull.

"Para resumir, em termos de ritmo de classificação, estamos igualando a Red Bull, pelo menos no Bahrein. Isso é algo positivo. Agora precisamos ser realistas. Se queremos melhorar, precisamos de uma imagem clara da situação, e a confiabilidade não está no nível que queremos".

"Se quisermos vencer corridas, precisamos de um fim de semana limpo, sem pequenos problemas aqui e ali".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the post Qualifying Press Conference Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Enquanto o domínio da Red Bull no Bahrein levou a sugestões de que o campeonato já acabou, Vasseur insiste que ainda não há nada garantido.

"Nunca é bom começar com um abandono, e gostaria de ter terminado, mas quero seguir consistente na minha posição. Disse antes para a equipe, na pré-temporada, que o campeonato não acaba no Bahrein, e não importa o resultado".

"Isso valeu para a pré-temporada e vale hoje. A equipe viveu situações diferentes no passado, e o mais importante agora é ter uma imagem clara da situação, ver onde estamos falhando e fazer uma análise completa para termos uma resposta forte".

Investigação sobre o motor

A Ferrari lançou uma investigação para descobrir o que houve de errado com a unidade de potência de Leclerc, que desligou enquanto ele vinha na terceira posição. Vasseur disse que o problema veio do nada, sem uma pista nos testes de dinamômetro ou na pré-temporada.

"Nunca esperávamos algo do tipo. Foi a primeira vez que tivemos isso. Não tivemos esse problema nos 6 a 7 mil km de testes que fizemos com o motor na semana passada entre as três equipes, e esse problema também não surgiu no dinamômetro".

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

