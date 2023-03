Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Fórmula 1 começou como um sonho para a Red Bull. Embora Charles Leclerc tenha conseguido se afastar de Sergio Pérez na largada, o ritmo de corrida do RB19 provou ser tão rápido que eles puderam inovar na estratégia e vencer de maneira 'soberana'.

Quem também começou com o pé direito foi a Aston Martin, que subiu ao pódio com Fernando Alonso e o AMR23. Após a corrida, o chefe da Red Bull, Christian Horner, elogiou Dan Fallows, ex-integrante do esquadrão de Milton Keynes e atual aerodinamicista da Aston e brincou com a semelhança do carro de 2023 do time de Silverstone com o RB18 usado por eles em 2022.

“Tudo evolui, nada fica igual, é muito lisonjeiro ver como o carro deles é parecido com o nosso, é bom ver que três deles estiveram no pódio. Isso mostra a todas as equipes que é possível nos pegar. Eles obviamente fizeram um ótimo trabalho durante o inverno e dizem que a imitação é a melhor forma de lisonja, então é ótimo ver nosso carro antigo indo tão bem!”

Sergio Pérez, durante a coletiva de imprensa dos pilotos pós corrida também reiterou a opinião de Horner e fez a mesma brincadeira na presença de Alonso arrancando risadas do espanhol.

"É bom ver três carros da Red Bull no pódio."

Vale lembrar que a Aston Martin é uma equipe cliente da Mercedes e usa, além da unidade de potência, algumas peças que são fabricadas pelo time de Toto Wolff, mas conta com grande parte de ex-funcionários da Red Bull em sua equipe de engenharia.

