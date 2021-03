A Haas tomou uma decisão ousada em comparação à suas rivais na Fórmula 1: restringir o desenvolvimento do carro de 2021 o mais cedo possível para focar no modelo de 2022. Segundo a equipe, o movimento traz alguns "riscos", como a possibilidade de ficar para trás, mas que são aceitos por conta da oportunidade que o próximo ano cria.

Com isso, a Haas não planeja entregar qualquer tipo de atualização ao VF-21, carro de 2021, após a pré-temporada no Bahrein.

O chefe da Haas, Gunther Steiner, admitiu que há um risco inerente ao desligar o desenvolvimento do carro, como terminar em último em 2021, mas que é algo que a equipe precisa aceitar.

"Sim, há esse risco, mas precisamos viver com ele", disse ao Motorsport.com. "Precisamos olhar para o todo, a médio e longo prazo, não curto prazo. Se olharmos apenas a curto prazo, aí em 2022 vamos ouvir 'por que vocês não desenvolveram o carro de 2022?', porque não teremos como recuperar terreno".

"É muito difícil alcançar os demais com as restrições de desenvolvimento e o teto orçamentário. Então você coloca tudo que pode já no futuro".

Steiner disse que sua equipe está preparada para um ano difícil: "Será uma temporada muito desafiadora, sabemos disso e já nos preparamos. Vamos fazer o máximo possível neste ano para o médio prazo, comprometendo o curto prazo para ganhos futuros. Esse é o nosso plano".

Perguntado sobre os objetivos para este ano, Steiner destacou que o principal é ajudar no desenvolvimento dos novatos Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

"Controle de danos, tentando fazer o nosso melhor. Para mim, o sucesso seria termos nossos dois pilotos preparados para o futuro. Isso seria um sucesso, aprendermos para não termos mais problemas em 2022".

"Eles aprendem por um ano, e vejo como uma boa oportunidade, porque a pressão será menor do que se tivessem um bom carro. Então acredito que tenhamos ambições realistas. Precisamos dar o nosso melhor. Com sorte, podemos pontuar aqui e ali. Mas será difícil. E estamos preparados para isso".

