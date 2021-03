A dois dias do início da pré-temporada de 2021 da Fórmula 1, tivemos o último lançamento de carro do ano. A Ferrari revelou nesta quarta (10) a identidade do SF21, modelo que será guiado por Charles Leclerc e Carlos Sainz em uma tentativa de apagar o desastroso ano de 2020.

Depois de um evento no mês passado com Leclerc e Sainz, a equipe italiana finalmente encerrou o mistério e divulgou oficialmente seu novo carro, que já está no Bahrein para a pré-temporada, que começa nesta sexta (12).

A pintura do SF21, que vazou antes do lançamento na internet, chamou a atenção pela combinação de cores. Além do vermelho e preto, que já se tornaram tradicionais no carro da equipe italiana, a Ferrari trouxe também o vinho, que esteve presente na pintura especial do GP 1000, disputado no ano passado em Mugello, além de detalhes em verde.

Ferrari SF21 1 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 2 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 3 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 4 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 5 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 6 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 7 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 8 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 9 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 10 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 11 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 12 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 13 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 14 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 15 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 16 / 17 Foto de: Ferrari Ferrari SF21 detail 17 / 17 Foto de: Ferrari

O principal objetivo da equipe é recuperar pelo menos uma parte da performance perdida com o desastroso SF1000, que entregou a pior temporada da Ferrari em quase quatro décadas. Para isso, os engenheiros de Maranello prometeram uma série de mudanças para o carro de 2021, inclusive algumas que já haviam sido reveladas anteriormente, como o modelo da caixa de ar.

A equipe gastou suas fichas de desenvolvimento para refazer a traseira do carro. O objetivo, junto com as mudanças aerodinâmicas, irrestritas apesar do regulamento congelado, é de reduzir pelo menos um pouco do arrasto, um dos grandes problemas do ano passado. Com isso, a Ferrari espera recuperar pelo menos um pouco da velocidade de reta.

Mas esse não era o único problema da Ferrari. O motor também causou muita dor de cabeça para a equipe de Maranello e, por isso, apresentará uma nova unidade de potência para 2021, prometendo recuperar pelo menos parte da performance perdida.

Com essas mudanças, a Ferrari tem como objetivo brigar por pódios com mais regularidade e terminar o ano liderando o pelotão do meio. Para isso, espera poder contar com sua dupla jovem de pilotos, mas que é também bastante talentosa.

Charles Leclerc segue com a equipe italiana por mais um ano, em meio ao seu contrato de longa duração, que o garante na Ferrari até o final de 2024. Leclerc é a grande aposta da equipe para liderar o projeto de reconstrução e conquistar títulos no futuro. Apesar do carro problemático, o monegasco foi um dos destaques de 2020, conquistando dois pódios e lutando até o final pelo título de "melhor do resto", que acabou com Sérgio Pérez.

Ao seu lado na garagem, Leclerc terá o estreante Carlos Sainz, que chega à Ferrari após um bom ano na McLaren, tendo como melhor resultado o segundo lugar no GP da Itália.

Mas Sainz sabe que terá um grande desafio pela frente, com apenas um dia e meio de pré-temporada para se acostumar com o carro, além da disputa interna com Leclerc em seu primeiro ano. Os dois pilotos afirmam que o clima será de paz, sem criar uma guerra interna dentro da equipe.

Apesar da grande expectativa com 2021, a Ferrari já olha seriamente para 2022, apostando que a introdução do novo regulamento técnico será a oportunidade perfeita para voltar a ganhar e disputar o topo da F1.

Por isso Mattia Binotto já anunciou que o desenvolvimento do carro deste ano deve parar relativamente cedo para focar nos trabalhos de 2022 e, com isso, ele não estará presente em todos os 23 GPs de 2021, assim como já fez no final do ano passado.

O novo carro vai à pista do Bahrein antes do início da pré-temporada, na sexta. Já amanhã será realizado um dia de filmagem no Circuito do Sakhir, que receberá também o primeiro GP da temporada 2021, no próximo dia 28.

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 3 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari 2 / 3 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari 3 / 3 Foto de: Ferrari

F1TV Pro: saiba TUDO sobre o serviço de STREAMING que promete AGITAR a cobertura da F1 no Brasil

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Podcast #092 – Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.